Del 57% al 34% en vuit anys: els estudiants deixen d'utilitzar el català a les xarxes

Menys català en les comunicacions

Lectures, igual en català que en castellà o només en castellà

El percentatge d'estudiants de l'ESO que habitualment utilitza la llengua catalana per comunicar-se a través de les xarxes socials disminueix dràsticament i passa del 57% al 34% en només vuit anys. Aquests són alguns dels resultats d'una enquesta elaborada pel Consell d'Avaluació Superior de Catalunya entre 55 centres, els resultats de la qual s'han presentat en el marc d'una jornada del Consell Escolar de Catalunya sobre l'ús del català.Només un 3% dels estudiants de 4t d'ESO consumeixen sempre continguts audiovisuals en català. Hi ha un 19% que ho fa igual en català que en castellà, mentre que un 62,2% només o sobretot en castellà i el 15,8% només o sobretot en una altra llengua. El Departament d'Educació ja havia donat a conèixer dades preliminars de l'estudi: només el 46,8% dels professors es dirigeix sempre o gairebé sempre en català als alumnes i només el 39,4% d'aquests amb els professors.Les dades sobre els usos lingüístics en l'audiovisual contrasten amb les del 2013, quan els que asseguren veure la televisió només en català eren el 4,9% i els que ho feien només o sobretot en castellà el 50,4%. Pel que fa a les xarxes socials, també ha caigut l'ús del català, passant del 16,6% al 8,9% els que només es comuniquen en català i pujant del 40 al 58% els que ho fan només o sobretot en castellà.Els resultats mostren que els alumnes als que en el futur els agradaria situar-se al grup dels qui parlen 'només o més català' ha passat de suposar un 31,4% al 14,8%, per tant, s’ha reduït a menys de la meitat entre el període de 2006 i 2021. L'estudi apunta que una de les raons de pes que contribueixen a aquesta davallada és la manca d'oferta audiovisual i de continguts a la xarxa en llengua catalana, ja que els adolescents perceben el català com una llengua no necessària o poc útil en l'àmbit no escolar o social.Els resultats, que comparen les onades fetes el 2006, el 2013 i el 2021, mostren que els alumnes catalanoparlants inicials són el 32,7%, mentre que els castellanoparlants representen el 38%. El 27,1% dels enquestats asseguren que la seva llengua és tant el català com el castellà i el 37% assegura que ho és el castellà -32,8% el 2013-. La identificació amb el català té una caiguda sostinguda de més de tres punts a cada onada: 36,5% el 2066, 31,5% el 2013 i 27% el 2021.Els resultats mostren com hi ha pautes diferenciades en els usos lingüístics segons les persones amb qui s'estableix la comunicació. Així, més del 15% de l'alumnat percep que el català s'usa 'poques vegades' o 'mai o gairebé mai' quan els professors es dirigeixen a l'alumnat. El 2013 representaven el 7,4%. A mesura que augmenta la complexitat del centre, augmenten les respostes que consideren que el professorat fa un ús baix del català.Pel que fa a la llengua emprada pels alumnes quan es dirigeixen al professorat, el 39,4% creu que el català s'utilitza sempre o gairebé sempre, un 21,4% que sovint, un 17% que mitjanament i un 16,9% que poques vegades. Hi ha un 5,3% que assegura que no s'empra mai o gairebé mai. Aquest darrer percentatge és superior al 4,2% del 2013 però inferior al 14,4% del 2006.Respecte als usos informals, un 35% assegura que parla 'sempre, gairebé sempre' o 'sovint' en català. Això implica una pèrdua d'ús respecte al 2013 però la davallada no és tan notòria com en altres àmbits.Fora de l'aula, creix l'ús del castellà entre alumnes i professors. En aquest àmbit, poc més del 52% de l'alumnat usa regularment el català quan es dirigeix a un professor, mentre que en les onades anteriors el percentatge era del 65%. En l'enquesta d'enguany, el 35,1% dels alumnes asseguren que no usen pràcticament el català en aquest context.L'estudi també mostra que hi ha un 21,2% de l'alumnat que respon que parla en català sempre o gairebé sempre amb els companys fora de classe, mentre que hi ha un 43,2% que assegura que no ho fa gairebé mai. Com en altres preguntes, la situació és pitjor que el 2013 però millor que el 2006, quan eren el 49,3% els que responien que no l'empraven mai.Amb les amistats de fora de l'escola, l'ús del català 'sempre' cau al 21,8%, quan el 2006 eren el 30,9%. Hi ha un 11,2% que creu que el català s'empra sovint amb les amistats de fora de l'escola, mentre que un 45,1% afirma que mai o gairebé mai.D'altra banda, l'estudi mostra com la llengua emprada per llegir varia segons el suport escollit. Malgrat això, l'opció predominant és 'igual en català que en castellà' i 'només o sobretot en castellà'. En concret, el 13,3% dels alumnes afirmen que llegeixen els diaris d'informació general només o sobretot en català -22,3% el 2013-; el 36,4% igual en català que en castellà -46,7% el 2013-; 45% només o sobretot en castellà -28,3% el 2013- i el 5,2% només o sobretot en una altra llengua -2,7%-.El patró és similar en el cas dels llibres, context en el que només un 8% assegura llegir-los només o sobretot en català. Tot i això, la xifra és millor que la del 2013, quan representaven el 4,3%. En còmics el percentatge puja al 15,5% i en revistes torna a caure al 7,7%, en ambdós casos amb situacions millor que el 2013.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor