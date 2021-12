ERC no tombarà d'entrada els pressupostos al Senat

no presentarà una esmena a la totalitat alsgenerals de l'Estat (PGE) al, malgrat la falta d'acord amb el PSOE sobre la llei audiovisual i quehavia amenaçat de fer-ho. La formació liderada per Oriol Junqueras defensa que, ara com ara, "el més important" és "prioritzar" la negociació sobre la Llei de l'audiovisual per "protegir i blindar el català".Els republicans han descartat la possibilitat de presentar aquesta esmena -el termini per fer-ho finalitza aquest divendres a les 12.00 hores- perquè argumenten que ja no ho van fer ali prioritzen seguir negociant laper refer l'acord sobre les quotes del català en les plataformes audiovisuals.ERC va avisar que podia vetar la tramitació dels comptes en el Senat després que transcendís que laper a llengües cooficials -entre elles el- al catàleg de les plataformes audiovisuals no afectava les plataformes que no tenen seu a l'Estat espanyol.Davant aquest advertiment, el dimecres van començar els contactes entre ERC i el PSOE per desbloquejar la llei audiovisual i es van emplaçar a seguir parlant sobre aquesta qüestió. Ara, ERC ha descartat presentar unaals PGE en el Senat, una decisió que tampoc garantia el bloqueig de la tramitació dels comptes, ja que a la cambra altaNo obstant això, si no aconsegueixen un acord amb el PSOE sobre la llei audiovisual, els republicans sí que es plantegen intentar bloquejar els pressupostos a través de lesen el Senat, que provocaria que es retornessin els comptes al Congrés, on ERC sí que té capacitat de vetar-les.Cal recordar que ERC i PSOE havien arribat a un pacte perquè la nova llei inclogués que les plataformes que emeten a Espanya havien d'oferir un 6% del contingut en les llengües cooficials. Aquest pacte va desbloquejar, alhora, la negociació sobre els pressupostos, atès que ERC no va presentar esmena a la totalitat al Congrés.Després, però, el PSOE va advertir que l'acord sobre la quota no incloïa les plataformes que no tenen seu a Espanya, fet que deixava fora gegants com Netflix, HBO o Amazon. ERC va reaccionar al gir de guió alertant que si el blindatge del català no és complet, votaran en contra de la Llei de l'audiovisual, i deixava l'escenari obert per canviar de postura entorn dels PGE.

