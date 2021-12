Una empresa de repartiment deixa sense càstig un cas de discriminació del català

Ei ⁦@GLS_Spain⁩, es normal que em robin el paquet a la cara per que el transportista no vol escoltar català?

⁦@llenguacat⁩

⁦@amazon⁩

⁦@consumcat⁩ com ho podem denunciar? Directament a @mossos? pic.twitter.com/XC94HtJz2w — 4xsample (@4xsample) November 29, 2021

Nou cas de. Un home va denunciar aquest dilluns a través de Twitter que un repartidor de l'empresaes va negar a entregar-li un paquet per parlar en català. El vídeo s'ha fet molt popular i ja supera les 800.000 visualitzacions, però segons ha pogut saber, l'empresa no ha pres cap mesura.L'escena, com es veu en aquest vídeo, és prou clara. El client facilitat una sèrie de-podria ser el número de telèfon o el DNI- en català i el repartidor li demana que els digui en. Davant la negativa del client, el treballador se'n torna a la furgoneta i marxa sense entregar-li elL'empresa és coneixedora de la polèmica i aclareix que, només conèixer-se la situació, el servei d'atenció al client va contactar amb la persona afectada. D'acord amb el "", se li va donar el paquet amb la "celeritat més gran possible". De manera pública, l'empresa també ha fet un tuit aclarint els fets, simplement explicant que el paquet s'ha entregat i que el repartidor segueix treballant en laDe la mateixa manera, GLS Spain també explica a aquest diari que el repartidor implicat en els fets "segueix desenvolupant la seva feina amb total normalitat". Per altra banda,també va demanar a l'usuari afectat posar-se en contacte amb el seu servei de queixes sobre discriminació lingüística.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor