El Govern crea un fons de 24 milions anuals per «alimentar» projectes davant el tancament de les nuclears

Elha presentat este dijous eldotat ambper finançar accions de desenvolupament socioeconòmic i transició energètica “justa” a les zones afectades pel futuren funcionament a Catalunya. L’objectiu és donar resposta a l’impacte del tancament, que comportarà ladirectes i incidirà en el teixit econòmic dels municipis del Priorat, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre, que envolten les. El fons es finançarà amb l’que incidixen en el medi ambient, creat l’abril de l’any passat.Lesvan entrar en funcionament el 1984 i 1986, mentre que la central deho va fer el 1988. Ara, elha determinat allargar la vida útil de les centrals fins al 2029 i 2030, superant així la previsió dels 40 anys de funcionament amb què van ser dissenyats els reactors."El seu futur tancament és esperat i desitjat, però hem de ser conscients que provocarà la pèrdua d’una mitjana de 3.000 llocs de feina directes i afectarà el teixit econòmic de les comarques del seu entorn", ha assegurat el, en la presentació delEn el mateix sentit s’ha pronunciat la consellera d', que ha assegurat que la “” de Catalunyaés un "compromís de país". Tot i això, ha subratllat que cal fer una transició de “” i sense dixar “ningú enrere”.El fons estarà dotat ambdes de 2022 fins al tancament de les centrals el 2030. L’objectiu és generar un teixit econòmic “alternatiu” per garantir nous llocs de feina en substitució als vinculats actualment a les nuclears. Per a això, el fons es basarà en quatre eixos basats en la reindustrialització, el sector agroalimentari, les noves tecnologies i el turisme, vinculat al“El país s’ha de comprometre amb el futur d’uns territoris que han estat extremadament solidaris i generosos durant dècades acollint estes instal·lacions i produint una part molt important de l’electricitat consumida a Catalunya”, ha assegurat Roger Torrent.El conseller d’, conjuntament amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha reunit este dijous amb representants de les comarques situades a la zona d’influència de les centrals nuclears d’per presentar elA banda de les actuacions en els municipis afectats, el fons també podrà destinar-se a projectes o iniciatives amb un abast territorial més ampli, sempre que contribuïsquen directament a la millora de lai la. En tot cas, laestà treballant en el reglament per regular este fons.El fons es finançarà a partir de l’impost sobre les instal·lacions que incidixen en el medi ambient, creat l’abril de l’any passat. En concret, amb elamb laha celebrat l’existència d’esta “eina” per desplegar la “” dels territoris afectats pel tancament de lesi ha carregat contra el govern espanyol per no fer “res” per “facilitar” la transició “justa” en estes zones, malgrat tindre la competència eni recaptar impostos en este àmbit.Més enllà del, Jordà ha anunciat que el departament d’destinarà 1,3 milions d’euros de l’impost sobre les instal·lacions que incidixen en el medi ambient a lai les

