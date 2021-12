Salut obre la dosi de reforç a tots els majors de 60 anys

Altres notícies que et poden interessar

S'obre una nova franja d'edat per a la. Ara, tots elsja poden demanar cita prèvia per rebre la dosi de reforç de la vacuna contra la Covid-19, tal com ha anunciat el conseller de Salut,, en una roda de premsa aquest dijous des de l'Hospital de Bellvitge.El departament ja va anunciar aquest dimecres que vacunaria tots els majors de 60 anys, però fins a la compareixença de Salut d'aquest dijous només podien demanar dia i hora els majors de 65 anys. Ara, però, ja podrà fer-ho qualsevol persona que es trobi en aquesta franja d'edat. Per abastir tota la població, es reactiven alguns delsi es reforça el de laSalut insisteix en la importància de demanar dia i hora a través del-al qual es pot accedir a través d' aquest enllaç -, però també confirma que es manté la vacunació sense cita prèvia. Aquesta última "" es podrà fer a punts poblacions i a centres d'atenció primària (CAP).​​

