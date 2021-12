Confirmats els dos primers casos de la variant òmicron a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha confirmat aquest dijous a la tarda que els dos casos sospitosos a Catalunya són de la nova variantde la, com ja havien assenyalat dilluns els resultats preliminars.Es tracta de dues persones que van arribar a l'procedents de, on es va detectar el primer cas al món d'aquesta variant. En una roda de premsa des de l'Hospital de Bellvitge, el conseller ha confirmat que les dues persones estanArgimon ja va donar per fet dimarts alque la variant detectada al sud d'Àfrica arribarà al país, i també va exposar que ja se l'havia trobada en. Madrid també n'ha registrat casos i aquest mateix dijous ha detectat el primer cas de transmissió comunitària de la variant a l'Estat.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor