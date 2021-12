Un 25% dels atacs al dret a la informació són de policies contra periodistes

Un 25% dels incidents en què s'ha coaccionat el dret a la informació els últims dos anys són casos protagonitzats per cossos policials contra periodistes. Així ho exposa l'11a edició del dossier monogràfic de l'Anuari de l'Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils. Des de la primera edició, l'any 2010, l'Anuari ha publicat 114 reportatges sobre temes fins aquell moment silenciats.En aquesta edició es vol posar l'accent precisament en la llibertat d'expressió i el dret a la informació. Per això, el dossier monogràfic estarà dedicat a aquestes dues qüestions. L'any 2021 ha tornat a ser un any de vulneracions i amenaces que dificulten la tasca del periodisme i posen en risc el dret de la ciutadania a ser informats.Al dossier de l'Anuari es reflexiona sobre la llibertat d'expressió i el dret a la informació i s'hi inclourà un reportatge sobre les coaccions al dret de la informació per part de cossos policials a periodistes. Dels 250 incidents recollits al Mapa de la Censura en els darrers dos anys, un 25% són casos protagonitzats per cossos policials contra periodistes. En concret, a finals d'octubre n'eren 63. El conjunt de casos inclou des d'amenaces i intimidacions, identificacions, sancions administratives o agressions físiques.El pic d'incidents amb periodistes més pronunciat durant els darrers dos anys se situa en el mes de febrer de 2021, quan van tenir lloc les mobilitzacions contra l'empresonament del raper Pablo Hasél arreu dels Països Catalans. Durant les protestes, 14 periodistes van ser ferits per la policia mentre treballaven al carrer. Des de Mèdia.cat també s'està treballant en un informe que recull totes aquestes dades i es publicarà a principis de l'any que ve.El Mapa de la Censura és una iniciativa de Mèdia.cat que, des de l'any 2015, recull incidents que coarten la tasca dels periodistes o que poden restringir la llibertat d'expressió o el dret a la informació de la ciutadania als territoris de parla catalana. És a dir, el Mapa recull atacs que no afecten no només a periodistes sinó també a altres col·lectius i ciutadans.Els incidents recollits parteixen d'informacions dels mitjans de comunicació, del contacte directe de l'equip de Mèdia.cat amb professionals que haurien estat agredits, intimidats, pressionats o censurats o bé de les informacions que els protagonistes o testimonis n'han publicat a les xarxes socials. Després de verificar cadascun dels casos detectats, l'equip de Mèdia.cat n'elabora una fitxa per al Mapa de la Censura i geolocalitza el lloc on ha tingut l'incident.A més, l'Anuari Mèdia.cat 2021 també vol parlar del món postpandèmic i dels reptes per als pròxims mesos. Per exemple, un dels reportatges de l'Anuari estarà centrat en els Fons Europeus, a partir d'una investigació sobre a quins projectes aniran destinats. A més, també es tractaran els reptes als quals s'enfronten alguns col·lectius a nivell laboral o econòmic, arran de canvis derivats de la pandèmia, i a l'apartat d'anàlisi també es tractaran altres qüestions d'actualitat, com l'emergència climàtica.L'Anuari es finança amb una campanya de micromecenatge a través de Verkami, que s'acaba aquest dissabte. Fins ara, s'han aconseguit recaptar 10.950 euros, que representen un 91% del total de l'objectiu. El projecte es finança principalment gràcies a les aportacions dels micromecenes.

