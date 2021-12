Per Nadal, torna la cervesa especial de Damm

Nota de tast

Cervesa amb color roure de reflexos ataronjats. Es presenta densa i brillant, amb una capa cromàtica torrada. L’escuma es mostra compacta. Presenta bombolles vives, fines i veloces. L’aroma és de gran intensitat i complexitat. Les primeres notes olfactòries són afruitades, com el préssec madur i la poma; també ataronjades que doten el nas de frescor. Gaudeix d’un nas net, en el qual al final persisteix la sensació de pa torrat. L’entrada en boca és àmplia, amb caràcter. Voluminosa i cremosa. L’amargor del llúpol regala una intensa sensació refrescant. Es recomana consumir-la entre 5 i 7ºC.



Ingredients: aigua, malt d’ordi, arròs i llúpol

Contingut alcohòlic: 6,5% vol.

Extracte primitiu sec: 14.6⁰P

Amargor: 28 IBU

Color: 13 EBC

Tipus de cervesa: Strong Lager



Preu recomanat al canal alimentació: 2,10 euros / ampolla de 66 cl.

és sinònim de reunions familiars, de tornades a casa, de retrobaments amb antics amics, sopars, dinars... i suposa, també, el retorn de la tradicional Cervesa de Nadal de Damm . Es tracta d'una cervesa amb molt de caràcter, d'edició limitada, que arriba per convertir-se en l’autèntica protagonista d’aquestes dates tan significatives.Així doncs, la Cervesa de Nadal de Damm torna, per novè any consecutiu, en una fórmula concebuda per, pròpia del Nadal, com pot ser un caneló melós de vedella amb salsa de foie i parmesà, el pastís d'escórpora amb salsa rosa o un gall d'indi farcit amb parmentier de patata i tòfona. A més, és una molt bona proposta, amb molt de sabor, pery.Elaborada amb, la Cervesa de Nadal de Damm evoca el record d’aquelles primeres cerveses que els mestres cervesers de Damm elaboraven especialment per regalar als seus col·laboradors, familiars i amics per Nadal en la dècada dels 50.Amb els anys, la Cervesa de Nadal de Damm es va convertir en una tradició esperada i, per aquest motiu, el 2013 es va ampliar la seva distribució per a posar-la a l'abast de tothom.La nova edició de la Cervesa de Nadal pot trobar-se a la, així com en

