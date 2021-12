Nova llei de trànsit: els set canvis que afectaran els conductors

Multa per tenir el telèfon a la mà

Punts del carnet per no portar el cinturó posat

Multa per portar detector de radars

Es perseguiran "perjudicis i danys al medi ambient"

No respectar la distància en avançar ciclistes sortirà car

Casc obligatori en patinets elèctrics

Eliminació dels 20 km/h de marge per fer un avançament

Elha donat la llum verda definitiva aquest dijous a la nova. Amb això, el seguit de canvis i mesures que va plantejar la Direcció General de Trànsit () entraran en vigor tres mesos després que la norma sigui publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (), és a dir, previsiblement entre el febrer i el març de 2022.El nou marc normatiu ja fa mesos que ha generat polèmica entre els conductors, sent una de les mesures més discutides l'eliminació del marge dels 20 km/h per poder fer avançaments per adaptar-se a la normativa de la resta de països d'Europa.L'article 76 que prohibeix utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix es modifica i s'amplia. Així doncs, a partir d'araencara que no s'estigui fent servir. La sanció per cometre aquesta nova infracció serà deLa norma diu així: ", dispositius de telefonia mòbil mentre es condueix, conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil en condicions diferents de l'anterior, conduir utilitzant manualment navegadors o qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, així com portar en els vehicles un mecanisme de detecció de radars o cinemòmetres".Una altra de les noves normes és que si el conductor no porta el cinturó posat mentre circula pot perdre fins a. Això eleva la normativa actual, que situa la mateixa infracció en tres punts del carnet de conduir i una multa que pot arribar alsEn aquesta norma passa com en la dels mòbils. Abans se sancionava el fet d'utilitzar un, mentre que quan la nova norma entri en funcionament, el sol fet de portar-lo al cotxe ja serà sancionable. La sanció serà deLa norma diu el següent: "Eso cinemòmetres o qualsevol altre instrument encaminat a eludir o a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit, així com emetre o fer senyals amb aquesta finalitat".Infraccions relatives al. Així defineix la DGT un nou tipus de norma que obre la porta a sancionar noves accions normalitzades fins ara com aturar o estacionar un vehicle i no apagar el motor.Algunsja inclouen en les seves ordenances mediambientals i de mobilitat la possibilitat de sancionar els conductors que no apaguin el motor després de l'estacionament o en detencions prolongades.necessari per tramitar aquest tipus de sancions.Els avançaments aés sempre un dels temes més convulsos a les carreteres. Fins ara, no respectar laera sancionat amb quatre punts del carnet de conduir, però ara, amb la nova reforma de la llei de trànsit, aquesta penalització serà deLa DGT també es fixa en les noves formes de mobilitat i per això una de les noves normes afecta l'ús de. Quan les modificacions siguin aprovades i entrin en vigor, qualsevol persona que utilitzi un patinet elèctricde forma obligatòria. Sobre el patinet, també es prohibeix circular per les voreres i que els menors l'utilitzin si han ingerit la més mínima quantitat d'La nova norma contempla l'eliminació delrespecte de la velocitat màxima de la via, si era per realitzar un. La modificació, la més polèmica de totes les que reflecteix la nova llei, es pren amb l'objectiu d'adaptar-se a la normativa de la majoria de països d'Europa.​​​

