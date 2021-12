El Tribunal Constitucional que no reprimia Catalunya

Juristes emblemàtics

Sentències progressistes

La Loapa, enterrada

Han passatdes de la promulgació de la Constitució espanyola. Han canviat moltes coses, entre elles la composició deli el perfil de la major part dels magistrats designats. Des de fa anys, el TC és un tribunal de majoria conservadora i mentalitat unitarista. Però no sempre va ser així.Actualment, moltes de les votacions dels magistrats tenen un resultat previsible, amb poc marge per a les sorpreses, però aquell primer Constitucional va néixer amb sorpresa majúscula. La UCD, el partit d'al govern, va postular com a membre del tribunal, exministre d'Educació, i esperava la seva elecció com a president. Hi havia cert consens, semblava, entorn la seva figura. Els socialistes preferien a, que semblava el preferit com a vicepresident.Però els magistrats van decidir una altra cosa, un gest dels membres del tribunal pensat per no sotmetre's al criteri dels partits majoritaris. Per quasi bé unanimitat va ser elegit president, un home de perfil liberal. El més conservadorva ser elegit vicepresident. Menéndez es va quedar amb un pam de nas i, de retruc també Adolfo Suárez, que havia apostat per ell i vivia un greu procés d'erosió política i personal. Elestava a prop.Aquella elecció de president del tribunal va ser un primer missatge d'que els magistrats van voler enviar al poder polític. Però, a més, el perfil de García Pelayo ja deia moltes coses. Catedràtic de Dret Constitucional, tenia 71 anys i havia estat proposat pelen aquell moment a l'oposició.durant la Guerra Civil i s'haviaa finals dels quaranta, quan va veure barrat el pas a una càtedra universitària pel seu perfil antifranquista. Aleshores va decidir traslladar-se a viure a Amèrica Llatina. Va estar molts anys a, on va dirigir l'Institut d'Estudis Polítics i va començar a produir una obra teòrica que el faria unde molts constitucionalistes.Una de les característiques del primer TC és la poca presència deen exercici i, en canvi, el predomini d'de Dret Constitucional. Molts experts atribueixen a aquest fet el caràcter més obert de molts sentències. Els darrers anys, en canvi, han predominat els jutges en les designacions de magistrats, fet que ha endurit la visió de l'at tribunal.Tres figures emblemàtiques d'aquell TC i que forjarien la cultura jurídica del tribunal van ser, lletrat de les Corts durant la Transició i redactor del primer reglament electoral;, catedràtic de Dret i després assassinat per ETA; i, economista de prestigi. De Rubio Llorente, un catedràtic de perfil moderat proper a la UCD, cal recordar el seu article del 2012 Un referèndum per a Catalunya, on obria la porta a la realització d'una, això sí, amb molts matisos i condicionants, i després de comprovar "l'amplitud i solidesa d'aquesta suposada voluntat popular". En tot cas, el posicionament del jurista va indignar la dreta espanyola.Una de les primeres sentències del TC, del novembre del 1981, va afectar la legislació laboral, en establir la figura de l'". El cas afectava dos treballadors acomiadats per la seva actuació com a membres d'un sindicat. A partir d'aquesta sentència, qualsevol acomiadament que es fes amb infracció de drets fonamentals era considerat nul i això implicava la readmissió de la persona acomiadada.Bona part de les sentències emeses pel TC en els seus anys inicials van respondre a unadels problemes socials. Eren els anys inicials de l'etapa socialista de govern, quan la dreta política restava en una posició reduïda. El 1985, va tenir molt impacte una sentència del TC que emparava unade l'escola Lestonnac deper no ser catòlica. Va ser un cas que va generar un intens debat entre la llibertat ideològica establerta a la Constitució i l'ideari del centre.Una de les sentències amb més impacte polític es va produir el desembre del 1983, a propòsit de l', en mans de, davant la gravíssima situació que travessava el grup. AP va presentar recurs i el debat en el si del TC va ser tens i es va arribar a la votació dramàtica del 2 de desembre del 1983, en què, davant de l'empat a 6 entre els 12 magistrats, García Pelayo va recórrer alper avalar l'expropiació per utilitat pública i interès social. Al fer-ho, va salvar el govern dePer Catalunya, la sentència més rellevant dels primers anys d'història del TC va ser la que va declararla llei aprovada per UCD i PSOE per "harmonitzar" les competències de les autonomies i que deixava en posició d'enorme feblesa la capacitat normativa de les comunitats autònomes. De fet, la Loapa va elaborar-se quan encara s'escoltaven els sabres del 23-F.El TC de García Pelayo, Tomás y Valiente, Rubio Llorente i Gloria Begué va eliminar el caràcter orgànic de la norma i la va situar per sota del rang jurídic dels estatuts d'autonomia. Begué, una acadèmica moderada, va ser lade la sentència.Però aquTransició, van passar i no van tenir successors. A partir dels anys noranta, les noves fornades del TC, amb un pes creixent dels magistrats proposats pel PP i pels sectors menys autonomistes del PSOE, van imprimir unai centralitzadora al tribunal que encara dura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor