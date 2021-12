Un líder antivacunes admet que «la ciència cura» després de ser hospitalitzat per Covid

Altres notícies que et poden interessar

, considerat un líder del moviment antivacunes contra la Covid a Itàlia, s'ha contagiat de la malaltia i ha hagut de ser ingressat en un. Des d'allà, s'ha penedit per no haver-se vacunat i ha demanat a la població "seguir la", que "cura i salva"."Clarament, la meva visió ha canviat, estic llest per dir al món com és d'important seguir col·lectivament la ciència, la que et cura i et salva", ha afirmat el líder dels antivacunes, moviment conegut com aDamiano ha rebut l'alta hospitalària i ha garantit que, tan aviat com pugui, es vacunarà. "Posa't aquesta vacuna perquè", ha incidit, remarcant que l'immunitzador s'ha de "compartir" a tot el món. Finalment, ha agraït alsde l'hospital la seva tasca. "Han estat meravellosos", ha conclòs.Itàlia ha començat aquest dimecres a administrar la dosi de reforç de la vacuna als més grans de. El 87,4% dels italians més grans decompta amb almenys una dosi, mentre que el 84,5% té la pauta completa de vacunació contra la malaltia, d'acord amb les dades del​​

