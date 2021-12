Alemanya aposta per la vacunació obligatòria i imposa restriccions als no vacunats

Altres notícies que et poden interessar

Alemanya posa el rumb cap a la. Així ho han acordat la cancellera sortint,, i el futur canciller,, amb els líders regionals alemanys. La iniciativa haurà de ser validada ara pel parlament alemany, cosa que podria passar entre el febrer i el març delPer altra banda, d'aquesta reunió entre els líders alemanys també n'ha sortit un enduriment de lesnomés per a les persones no vacunades. Així, aquests ciutadans no podran accedir als, bars i restaurants, teatres i cinemes, esdeveniments esportius i cinemes. A més, les trobades entre no vacunats es limiten a un màxim deExtensibles a tota la població, vacunada o no vacunada, també s'estableix unde 5.000 persones en esdeveniments a porta tancada, i de 15.000 en espais oberts, com per exemple als estadis de futbol. De cara a leses prohibeixen els focs artificials per evitar accidents que obligui a mobilitzar els serveis sanitaris.Alemanya ha administrat més dede la vacuna contra la Covid, però ara el procés s'ha estancat només en elde ciutadans amb la dosi completa i unamb només una dosi. Resta, per tant, encara gairebé un 32% de la població per ser vacunada amb les dues dosis.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor