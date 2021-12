S'adorm al lavabo d'un bar abans que tanquin i la policia el troba bevent «tranquil·lament» a la barra

El bar, ha viscut un episodi surrealista que serà recordat. Un home de 53 anysa l'hora de tancar l'establiment. Cap a les 6 del matí va despertar-se i va trucar la policia per poder sortir-ne, però no va perdre el temps i quan els agents van arribar-hi se'l van trobarque ell mateix s'havia servit., propietària del negoci, ha explicat a la Cadena SER que ho va viure "amb molt humor". Marco era de viatge a Mallorca el dia dels fets, i es va trobar dues trucades de la policia municipal quan es va llevar. Va ser després quan la van posar al dia: "Em van dir que, s'estava bevent un combinat a la barra".I és que el relat costa de creure: "Va encendre els llums, es va fer un combinat i es va asseure a la barra.". La propietària sospita que era un client de fa temps, ja que "sabia on eren totes les coses". Això sí, encara no sap si va pagar o no per la consumició.Com va quedar tancat és encara el gran misteri: "No sabem com va poder passar.", com sempre, però ell "devia anar al lavabo just abans de tancar". Marco explica que ja havia viscut una situació similar: "Em va passar un cop en un altre bar, però va sonar l'alarma i ja va sortir". Pel que fa a experiències recents així, en té una altra que tampoc està malament: "Una vegada ho vam fer expressament, es va adormir un client habitual i".​​​

