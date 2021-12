La Federació Catalana d'ONG denuncia els incompliments econòmics del Govern

Assolir el 0,7% l’any 2030 és cada cop més complicat tenint en compte que el Govern no compleix el que va signar l’any 2019, segons la. Així, Catalunya estaràdel seu pressupost a cooperació internacional, en comptes delper avançar progressivament al 0,7%. Segons el Pla Director actual, l’pel 2022 hauria de ser gairebé de, però amb aquesta proposta de pressupostos només arribarà alsEl conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bosch i Pascual, va signar l’any 2019 amb el suport de JxCat, PSC, En Comú Podem i ERC undel pressupost destinat a cooperació internacional que. Mitjançant un comunicat, el conseller Bosch, afirmava la definició de “nous objectius estratègics” com “elamb els objectius de desenvolupament sostenible per”.Per fer-ho, el conseller es comprometia a “el pressupost a cadascun dels anys” del Pla Director 2019-2022, amb l’objectiu d’aconseguir “arribar com a mínim al 0,33% dels ingressos”. Però aquest increment no s’ha donat, ja que pel 2022, el pressupost per l’Ajuda Oficial al Desenvolupament, 13,3 milions menys del que s'esperava.Per la Federació Catalana d’ONG, no és la primera vegada que el Govern incompleix el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, ja que endels recursos propis a la solidaritat internacional l’any 2010”.Des de la Federació Catalana d’ONG comparen la xifra del 0,2% previst pel 2022 amb altres territoris com ara Euskadi, on estimen destinar un

