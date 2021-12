Elde Badalona ha obert una investigació per la mort d'un home aquest cap de setmana després de la descàrrega d'unaper part d'un agent dels Mossos d'Esquadra. La magistrada va obrir diligències diumenge un cop es va confirmar la mort del jove, i va sol·licitar informes al cos policial a l'espera de l'informe complert de l'. Fonts del(TSJC) expliquen que a hores d'araen la causa.Elfs fets van passar el, quan els Mossos van rebre l'avís d'una família perquè suposadament el seu fill els amenaçava amb ganivets. L'home també hauria bloquejat les portes d'entrada i els agents van entrar per l'habitatge d'un veí. Els mossos van decidir immobilitzar l'individu amb la Taser "pel bé de la família i de tots els agents". El director dels Mossos,, ha dit aquest matí queFonts d'Interior expliquen aque es va avisar l'home que s'utilitzaria l'arma però l'agressor va persistir en la seva conducta. Detallen també que la víctima va ser traslladat a l'hospital en condició estable però va morir dos dies després. El cas està pendent d'un informe d'autòpsia. Fonts policials també indiquen que els agents del cos van haver d'utilitzar la pistola davant l'estat d'alteració de l'home i asseguren que es van seguir els protocols establerts.Avui dia, les pistoles Taser només estan permeses a Catalunya en casos de, en què hi hagi risc per als agents i pels mateixos afectats, i porten, a més, incorporats uns sistemes de. La CUP ha reclamat aquest dijous que es deixin d'utilitzar aquest tipus d'armes i reclamen una investigació interna al cos.

