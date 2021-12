L'agència d'intel·ligència europea es desvincula de l'informe del «New York Times» sobre el procés i Rússia

El cap de la diplomàcia europea,, ha negat aquest dijous cap vinculació de l'amb l'informe que va publica el The New York Times i que apuntava vincles de l'entorn deamb Rússia per aconseguir suports per al procés.Borrell ho ha dit en resposta a una pregunta presentada per Puigdemont,. "L'EU INTCEN no és l'autor de l'informe d'intel·ligència que menciona l'article del The New York Times i no sap qui és el responsable de l'informe en qüestió", ha dit Borrell per escrit.A través de Twitter, Puigdemont ha alertat que, més enllà de la importància de constatar que l'agència d'intel·ligència europea no és l'autora de l'informe, el més rellevant és que ""."Si l'agència de la intel·ligència europea declara oficialment que no saben qui pot haver fet l'informe, o bé l'agència és molt poc intel·ligent o bé no li interessa estar involucrada en un", ha dit l'expresident, que també ha criticat qui va fer "ús partidista" de la informació publicada al prestigiós rotatiu nord-americà.

