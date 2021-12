Sorteig | El Circ d'Hivern de l'Ateneu Popular 9 Barris presenta «Sotrac»

S'està carregant…

L'humor irònic i la crítica a les noves tecnologies són el fil conductor de, la proposta d'enguany de lade l' Ateneu Popular 9 Barris . L'espectacle qüestiona comportaments individuals i col·lectius a través de reflexions sobre com aprofitem el temps i gaudim la vida en una societat cada vegada més distanciada per l'ús de les tecnologies.és un espectacle familiar de circ on participen sis artistes sorgits d'un càsting amb més de 150 aspirants, sota la direcció de Raül Garcia, de la companyia Les dessous de Barbara. Inclou, i està recomanat a partir de 8 anys.sortejaper anar a veureel diumenge,. El sorteig es farà dimecres, 15 de desembre, a les 10:00, i t'hi pots apuntar aquí:

Bases del Sorteig:

- El termini per participar en el sorteig es tancarà el dimecres 15 de desembre a les 10:00.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar en el sorteig una vegada.- Cada guanyador obtindrà dues entrades per la funció de "Sotrac" del diumenge, 19 de desembre, a les 18:00, a l'Ateneu Popular 9 Barris, i se li enviaran per correu electrònic de forma anticipada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins de NacióDigital marcant la casella corresponent.

