Els Mossos esborren una piulada on apareixia un agent amb una polsera de l'extrema dreta

🔍La polsera que el "Vicenç", l'antiavalot ARRO d'aquesta foto feta probablement després de desnonar una família per la força, té inscrit "Police Lives Matter", el lema de l'extrema dreta securitària dels EUA que confronta el moviment antiracista Black Lives Matter. https://t.co/iA81d9v0cZ pic.twitter.com/pewkoqI0TW — Tsunami Repressiu (@repressiu) December 1, 2021

Forta polèmica a les xarxes amb una imatge publicada pelsal seu compte de Twitter. Com cada any, el cos policial català ha revelat el seu calendari anual solidari, des d'on es recapten fons per a projectes i associacions, i hi apareixen agents de tots els departaments del cos.El 2022, però, s'ha vist emmarcat en una forta crítica per part de desenes d'usuaris que s'han adonat que en una imatgeon es llegia un lema de l'extrema dreta nord-americana: Police Lives Matter. Els Mossos han decidit esborrar la piulada i la imatge.Usuaris han pogut recuperar (i recriminar) l'ús d'aquesta fotografia, on es llegeix aquest lema que es fa servir en sectors d'ultradreta dels Estats Units per atacar el moviment Black Lives Matter. El cos policial, però, no ha revelat si ometran aquesta fotografia del calendari solidari dels Mossos del 2022.​​​

