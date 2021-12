Junqueras vincula l'aprovació dels pressupostos de l'Estat amb la llei de l'audiovisual

ERC ja va amenaçar de tombar els pressupostos

El líder dels republicansper la llei de l'audiovisual, però ha remarcat que els dos partits representen "models molt contraposats". En aquest context, ha reivindicat que la seva formació té "prou força per incidir" en qüestions com la reforma de les pensions, la reforma laboral i la qüestió lingüística.El president d'ERC ha refermat que la quota del català a la llei audiovisual condicionarà el vot de la seva formació"És evident que tot està relacionat amb tot", ha argumentat. I ha volgut deixar clar que si algú deixa l'estat espanyol sense pressupostos no serà ERC, sinó "els que no entenen que els comptes són per fer-los útils per la gent".Preguntat per si la directiva europea permet fixar una quota a les plataformes que no tenen seu a l'estat espanyol, com, Junqueras ha contradit la vicepresidenta. "Estem segurs que la directiva europea no diu això. La millor prova que no ho diu és que, precisament altres països europeus com Itàlia o França, han interpretat la norma com nosaltres", ha afirmat.Els republicans ja van avançar dimarts que votaran en contra de la norma en cas que no es protegeixi la llengua en la línia del que es va anunciar la setmana passada. L'entesa a la qual havia arribat ERC amb el govern espanyol era una quota del 6% que no apareix en el projecte definitiu."El projecte de llei de l'audiovisual aprovat pel consell de ministres és incomplet i insuficient i no respon al que necessita el català i el sector audiovisual del país", van assenyalar els republicans en un comunicat en el qual insisteixen que encara hi ha marge per negociar, també en l'aprovació dels pressupostos al Senat. "Tots els escenaris estan oberts", va afirmar, portaveu del partit a Madrid.