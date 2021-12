Els Mossos, sobre el cas de l'home mort a Badalona per una Taser: «Es va seguir el protocol»

🔴 Pere Ferrer, Director General dels @mossos, sobre el mort després d'usar una tàser: "Es va seguir el protocol. Després d'usar la tàser estava conscient".#ElsMatinsTV3

▶ https://t.co/zWMjwMxcu2 pic.twitter.com/db2iPnrqRN — Els matins TV3 (@elsmatins) December 2, 2021

Atenció‼️



Un home va morir divendres passat després d'una descàrrega amb una pistola elèctrica taser per part de @mossos



Exigim una investigació tant dels fets com de la incidència de la descàrrega en la defunció @interiorcat. Les taser poden ser letals.https://t.co/MPXeMPmEnI — IRIDIA (@centre_IRIDIA) December 1, 2021

, ha afirmat aquest matí que el cos policial "va seguir el protocol en tot moment" en el cas de la persona morta per la descàrrega d'una pistola Taser ahir a Badalona., Ferrer ha assegurat que la víctima, després de rebre la descàrrega, "estava conscient i seguir verbalitzant algunes amenaces, en referència a les armes blanques que duia". Ara per ara, els Mossos segueixen pendents del resultat de l'autòpsia.L'associacióha exigit una investigació sobre la mort d'un home el divendres a Badalona (Barcelona) després de rebre la descàrrega d'una Taser mentre era reduït per part dels Mossos d'Esquadra i ha demanat a la Conselleria d'Interior que revisi els seus protocols d'ús. "Les actuacions amb tàser han de gravar-se sempre. Confiem que les imatges puguin esclarir els fets davant el jutjat d'instrucció que investigui la mort", ha afirmat l'associació.Els fets van ocórrer el passat divendres,, quan la policia catalana va rebre l'avís d'una família perquè suposadament el seu fill els estava amenaçant amb ganivets. L'autor dels fets també hauria bloquejat les portes d'entrada i els agents van entrar per l'habitatge d'un veí.amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Va ser llavors quan els mossos presents en els fets van decidir immobilitzar l'individu amb una Pistola Taser pel "bé de la família i de tots els mossos presents". L'home va ser traslladat a l'hospital, on finalment ha perdut la vida.

