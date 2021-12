​Serrat s'acomiadarà dels escenaris amb una gira que acabarà al Palau Sant Jordi

La gira passarà per Amèrica Llatina

ha anuncia una "última gira" per acomiadar-se "personalment" del públic amb el qual ha compartit "vida i cançons durant més de mig segle".Després d'una "inactivitat forçosa" obligada per la pandèmia global de la, Serrat torna als escenaris amb "El vicio de cantar 1965-2022". El primer concert tindrà lloc alel 27 d'abril de l'any vinent, i està previst que la gira acabi alde Barcelona el 23 de desembre.En una entrevista a El País, l'autor de Mediterráneo explica que la raó principal del seu adu dels escenaris és la voluntat "d", no "sentir-se acomiadat per una plaga". Serrat exposa que vol recuperar la vida familiar, complir amb qüestions "íntimes i necessàries". "Tocaré i composaré a casa, és possible que gravi un disc. Però no tornaré als escenaris. S'ha de fer en algun moment", augura.Serrat justifica la decisió per tot el que ha passat des de la caiguda deel febrer del 2020, que els van obligar a abandonar la gira, i la Covid. "Les dificultats m'han anat distanciant. Estava cada vegada més lluny de l'activitat que feia i, tot i que no des del sentiment, el cert és que també estava inevitablement allunyat de la gent. He decidit acomiadar-me en persona", precisa.El cantautor ha avançat que plantejapassant per "llocs comuns", acompanyat dels "amics que queden i d'aquells que se'n van anar" i amb records que hi tenen "un gran pes", inclosa l'Amèrica Llatina. "M'acomiadaré el 23 de desembre a Barcelona. Però fins aquí vull recórrer molts camins", augura.Elsestaran confirmats per una vintena o trentena de cançons tot i que encara no sap quines. "Aniré acompanyat del meu equip de sempre, tècnics, músics, il·luminadors, els mateixos de sempre. Fins i tot jo seré el mateix", afegeix Serrat, que no descarta acompanyar-se de companys de professió.Us deixem amb un recull d'algunes de les seves millors cançons i actuacions:

