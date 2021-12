Mor un home a Badalona després de la descàrrega d'una pistola Taser dels Mossos

Un home hadesprés de la descàrrega d'unaper part dels, segons diferents mitjans. Els fets van ocórrer el passat 26 de novembre, quan la policia catalana va rebre l'avís d'una família perquè suposadament el seuels estava amenaçant amb ganivets. L'autor dels fets també hauria bloquejat les portes d'entrada i els agents van entrar per l'habitatge d'un veí.Va ser llavors quan els mossos presents en els fets van decidirl'individu amb una Pistola Taser pel "bé de la família i de tots els mossos presents". L'home va ser traslladat a l', on finalment ha perdut la vida. El cas es manté pendent d'unaque determini les causes de la mort.Fonts d'Interior expliquen aque l'ús de la pistola Taser es va fer seguint els protocols establerts -es va avisar l'home de què s'utilitzaria i aquest es va mantenir en l'ús dels ganivets- i detallen que l'home va ser traslladat a l'hospital en condició d', però que va morir dos dies després.Avui dia, les pistoles Taser només estan permeses a Catalunya en casos de, en què hi hagi risc per als agents i pels mateixos afectats, i porten, a més, incorporats uns sistemes de. Fonts policials també indiquen que els agents del cos van haver d'utilitzar la pistola davant l'estat d'alteració de l'home, que estava molt agressiu, i asseguren que es van seguir els protocols establerts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor