😳 Momento en el que Rajoy intenta poner a Ayuso junto a Casado en la foto familia. No tuvo suerte.



El expresidente del Gobierno presentaba su libro 'Política para adultos'.pic.twitter.com/o939MW67cs — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) December 1, 2021

El trencament entreno és cap secret i aquest dimecres s'ha fet evident amb un tercer protagonista:. L'expresident espanyol presentava el seu llibre Mariano Rajoy. Política para adultos i tots els mitjans esperaven per recollir la imatge d'unitat al PP que pretenia aconseguir Rajoy.Ara bé, per les imatges recollides per La Sexta, queda prou clar que l'expresident popular no se'n va sortir amb la seva. En el moment del, Rajoy clarament desplaça Ayuso perquè es posi al mig d'ell mateix i Casado, però la presidenta de laràpidament fa marxa enrere i finalment és Rajoy qui queda al mig.Després, al més pur, l'expresident espanyol es manté com si res hagués passat, però el que sí que ho diu tot és la, que deixa anar un gest d'indiferència cap a un altre dels assistents a l'acte. Una imatge val més que mil paraules i aquesta és prou clara del clima que es respira al

