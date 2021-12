Els candidats a neologisme de l'any i les seves definicions

Persona que està en contra de les vacunes perquè en qüestiona l'efectivitat o considera que poden ser perjudicials per a la salut.Persona en què la identitat de gènere que sent com a pròpia coincideix amb la que se li ha assignat en néixer.Fer esdevenir crònica alguna cosa, especialment una malaltia.Aversió envers una persona discapacitada.Relatiu a una societat futura imaginària organitzada d’una manera opressiva o totalitària.Actitud discriminatòria envers una persona per la seva edat, especialment en el cas de persones d'edat avançada.Dosi continguda en un medicament envasat individualment, destinada a prendre's d'una sola vegada.Actitud que consisteix en la negació sistemàtica i irracional de fets històrics demostrats o de teories que tenen l'aval d'un consens científic unànime o pràcticament unànime.Fitxer de ràdio, de so o de vídeo destinat a la difusió per Internet.Estat de l'activitat o de la persona que és present en un lloc determinat.