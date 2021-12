🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨



💥 Un aficionado se sube al capó del coche de @samumtiti y el jugador explota:



😡“Ven aquí. ¿Pagas tú el coche? ¿Por qué tocas? ¿Sabes qué es el respeto?”. #JUGONES pic.twitter.com/iGxqqNodV7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2021

Deja fa molts mesos que no se'n sap res pel que fa als terrenys de joc. Ara, però, el central francès torna a ser notícia per encarar-se enmig del carrer amb unforça maleducat que gravava un vídeo per a les xarxes socials i que a Umtiti no li ha fet gens de gràcia que toqués el seuL'escena, enregistrada per El Chiringuito de Jugones, comença amb un grup de persones queamb els seus mòbils a Umtiti dins el cotxe, una escena que per desgràcia s'ha fet habitual i sobre la qual molts jugadors -inclòsmentre encara jugava al Barça- ja s'han queixat.El problema és quan un d'ells, de manera molt maleducada, puja al capó del cotxe. Umtiti finalment marxa, però només uns metres després frena el vehicle i baixa per llançar-li una sèrie de preguntes retòriques a l'home "". Davant això, l'aficionat resta sense paraules i només sap dir-li un "no te enfades, Umtiti". El defensa francès acaba marxant fart de la situació.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor