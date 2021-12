Spotify revela els artistes i les cançons més escoltats del 2021

The biggest hits of 2021 ✨



Here are the Top 10 Songs of the year on Spotify ⤵️ #SpotifyWrapped pic.twitter.com/MIOQ2znOvU — Spotify Charts (@spotifycharts) December 1, 2021

Com cada any, l'1 de desembre és sinònim de l', el rànquing que recull les cançons i els artistes més escoltats de l'any, tant a nivell mundial com per cada país del món. En el primer, l'artista porto-riquenys'ha coronat com el cantant més escoltat de tot el món. En el cas espanyol,ha estat l'artista femenina més escoltada.Així, al top-5 d'artistes més escoltats del món, a més de Bad Bunny, hi ha. Pel que fa a les cançons, les més escoltades són drivers license, d'Olivia Rodrigo, MONTERO (Call me by your name), de Lil Nas X; Stay, de Kid LAROI i Justin Bieber; good 4 u, d'Olivia Rodrigo; i Levitating, de Dua Lipa.En el cas de l'Estat espanyol, els artistes masculins més escoltats han estat. Pel que fa a les dones cantants, a més d'Aitana hi haPer últim, les cançons més escoltades a l'Estat, de Rauw Alejandro;, de Sebastian Yatra i Myke Towers;, de Bad Bunny;, de Los Legendarios, Wisin i Jhay Cortez; i, de El Taiger i DJ Conds.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor