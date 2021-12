Mor als 74 anys Josep Maria Francino, primer director de Catalunya Ràdio

Ha mort als 74 anys el periodista vallesà, conegut al sector com a, el primer director de. El també músic i amant delsva tenir una trajectòria dilatada en càrrecs directius a diverses emissores, com ara, que també va dirigir, a, on va debutar com a periodista, o a, on va ser cap de programes.També va ser director adjunt del projectede Catalunya l'any 1983. La mort de Francino ha generat nombroses mostres de condol a les xarxes socials, on es recorda la seva dimensió professional i humana i se'l considera una persona "fonamental" en laa Catalunya.També s'ha fet ressò de la mort de Francino, que s'han mostrat "consternats" per la notícia. "Home de ràdio, músic i beatlemaníac, autor de Beatlemania. Una crònica personal. Xino in the sky with Lennon and George", piula l'editorial a Twitter.

