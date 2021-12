Álvarez de Toledo crida de bracet d'Arrimadas a refundar el constitucionalisme

Una entitat "cosmopolita"

La diputada del PP per Barcelonaprotagonitzat un acte amb la presidenta de Ciutadans,, el mateix dia que la direcció del seu partit li ha obert unper haver trencat la disciplina de vot en la renovació del TC. Aquest és el context immediat de l'acte que totes dues han compartit aquest dimecres, convocades per l'organitzaciói el(Centre Lliure Art i Cultura), que s'ha fet a la sala Aquarella de Barcelona.El motiu era parlar entorn del tema Constitució, universitat i convivència. Però laha començat forta parlant de política i apuntant al seu partit. Álvarez de Toledo ha afirmat que "els partits existeixen perquè els ciutadans no siguin herois", per afegir de seguida que "els partits constitucionalistes no han fet bé la seva feina i han obligat els ciutadans a ser heroics. I això s'ha acabat". Ha proposat passar. Segons ella, "i cal deixar la resistència enrere" i ha propugnatLa diputada del PP ha assenyalat que hi ha "una operació per". Entre aquests millors, ha citat, el nom del qual ha generat un fort aplaudiment a la sala. Ha al·ludit als moviments en marxa entorn el PDECat per reviure un centre dreta catalanista en una estratègia que ha qualificat d'"immoral". "No existeix un nacionalisme moderat", ha proclamat.Álvarez de Toledo ha insistit en la seva teoria d'un Estat que ha d'estar més present a Catalunya, criticant els, en general, per no haver plantat cara al sobiranisme. "No eliminarem mai el nacionalisme perquè és tribal, venim d'una tribu, és el component atàvic de l'ésser humà, però hem de fer-lo retrocedir". Ha acusat els socialistes de convertir-se en un suport del nacionalisme, per dir que "que busca la liquidació de l'ordre constitucional".Arrimadas ha assegurat que "les estratègies d'no funcionen" quan es tracta del sobiranisme. "No hi ha mitges tintes", ha dit, referint-se als que, a Madrid, asseguren que ERC no és com Puigdemont. "Algú es creu que Esquerra dona suport a Pedro Sánchez per Netflix? -ha dit-. Li dona suport per altres coses, per la nova llei de seguretat ciutadana, necessària per quan preparin el proper, o per la llei de convivència universitària, que dona impunitat al que passi als campus".ha dit que el combat del constitucionalisme "serà llarg" i costarà molt perquè el nacionalisme "ha copat moltes entitats i els col·legis professionals". Ha assegurat que ella va fer un gran esforç per aconseguir la suma de forces constitucionalistes.Arrimadas ha volgut competir ambamb la diputada del PP i ha assegurat que "al nacionalisme no li agrada Catalunya, no li agrada la meitat de Catalunya, la llengua que parla la majoria, els barris de l'Hospitalet i Cornellà". Ha atacat ERC negant que sigui un partit republicà: "Però si van fer un cop d'estat contra la República els anys trenta!".L'acte ja venia escalfat després dels incidents produïts a la UAB pel xoc entre membres de S'ha Acabat i manifestants antifeixistes. Però sobretot perquè la diputada està promocionant el seu llibre Políticament indesitjable, on carrega fort contra la direcció demoderador de l'acte, s'ha referit a la "fragilitat" de l'ordre constitucional, "atacat primer peli després pel nacionalisme". Jaume ha citat, que "va ser conscient de la seva condició de jueva quan va començar a ser atacada pel fet de ser-ho". Ha recordat la tardor del 2017, quan després del discurs del rei "els nacionalistes es van adonar de la fortalesa de l'Estat". A partir d'aquí, els nacionalistes han optat,segons ell, per "buidar i dsprestigiar la Constitució"., de S'ha Acabat, ha presentat l'entitat com "un exemple de civisme" i un grup transversal de joves "conservadors, liberals o d'esquerres" que volen "defensar Espanya i mostrar amor a Catalunya". Ha criticat "l'actitud dels rectors i els governants nacionalistes" davant els incidents al campus de Bellaterra. Ha assegurat que els rectors són "còmplices necessaris" dels, mentre que "la CUP els anima a que ens insultin i ens escupin".El CLAC és una entitat que vol promoure el debat. Presidida per la jurista, en formen part tambéi l'expresident del Senat. Andreu Jaume n'és el director i avui ha moderat el col·loqui.Entre els assistents predominaven els dirigents de Ciutadans () i les figures del teixit civil de l'unionisme, com el president de Societat Civil Catalana,o i. No s'ha vist cap dirigent del PP.No deixa de sorprendre que els qui reivindiquen la Catalunya de latinguin tanta tendència a escoltar-se entre ells mateixos. En aquest cas, ha costat trobar ni tan sols matisos de diferència entre Arrimadas i Álvarez de Toledo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor