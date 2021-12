Enquesta | Eliminaries les pistes de futbol als patis de les escoles?

. Aquesta és una de les propostes que una nova guia de la conselleria d'de la Generalitat incorpora per "lluitar contra el masclisme" als centres d'ensenyament, segons ha avançat el Planta Baixa de TV3.Ara, la proposta que prepara el Govern explica que el que hi ha d'haver o no als patis de les escoles es decidirà amb el "diàleg amb la comunitat educativa". I tu,​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor