Un veí de(Urgell) de 46 anys haaquest dimecres mentre treballava dalt de la teulada d'una nau industrial en construcció al Polígon Nou de Pont (). Segons les primeres investigacions, l'home, que no duia cap sistema de subjecció, hauria patinat perquè hi havia plaques de gel i ha caigut des d'uns dotze metres d'alçada.Elshan rebut l'avís quan faltaven dotze minuts per la una del migdia i fins al lloc s'hi ha desplaçat diverses patrulles, així com dotacions delsi unitats delque, tot i haver actuat amb rapidesa, no li han pogut salvar la vida.La policia catalana ha posat els fets en coneixement delen funcions de guàrdia dei del, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

