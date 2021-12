Destino aplega 34 narracions de Pla publicades entre 1949 i 1967

El volum, editat peren català i castellà, presentat aquest dimecres a l'Ateneu Barcelonès, desmenteix que l'obra desigui exclusivament memorialística. L'obra reuneixi escrites entre 1925 i 1927. Vint anys després, Pla les revisaria i publicaria amb Selecta i Destino. "Hi ha un Pla memorialista, que fa assaig, que fa paisatgisme i llibres de viatge, però va ser un gran narrador", ha ressaltat, director de la Càtedra Josep Pla. Ha afegit que el volum demostra que Pla "té unesi que potser havien quedat poc visibles".L'editor de Destinoha explicat que després de la, tan aviat com la censura ho va permetre, Josep Pla va tornar al català. De fet, ha assegurat que Pla és entre els anys quaranta i els cinquanta, l'escriptor que va guanyar més lectors pel català. "Pla escriu llibres per publicar-los i, per tant, tenia un ull ficat en lai en la reescriptura de les narracions. Moltes vegades,a les versions dels anys 50". Segons Cornudella, això ha portat a dir que les narracions originals d'abans de la guerra "són les bones". Tot i això, ha remarcat que les narracions de després de la guerra no són pitjors, sinó que algunes fins i tot són millors.Xavier Pla, director de la, ha declarat que hi ha lectors que encara no han llegit res de Pla que pregunten per quina obra podrien començar a introduir-se a l'escriptor. Ha reconegut que la resposta sempre ha estat molt difícil, però té clar que ara recomanaria començar per La cendra de la vida. En aquest sentit, ha manifestat que l'obra demostra que Pla "té unes peces narratives breus excel·lents i potser havien quedat".En el transcurs de l'acte, Xavier Pla ha anunciat que la Càtedra Josep Pla preveu posar en marxa l'any 2022 unadigital, que es dirà, amb articles publicats per l'escriptor entre 1917 i 1980. El director de la Càtedra ha explicat aquest dimecres que inclouran els articles publicats per Josep Pla, escanejats i descarregables. "És una feina immensa i hem quedat desbordats perquè estem treballant amb una seixantena de capçaleres, entre diaris i revistes, i uns", ha dit. El projecte de la Càtedra Josep Pla s'està fent en col·laboració amb la Fundació Pla i l'editorial Destino.

