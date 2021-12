El Govern aprova amb els comuns el decret de renovables per descarbonitzar Catalunya

L'que va fer possible la tramitació dels pressupostos s'ha tornat aaquest dimecres per fer prosperar el. Es tracta d'una altra aposta estratègica del president de la Generalitat,, que ha topat amb eli que, com els comptes, s'ha salvat gràcies a un acord amb En Comú Podem, amb qui els republicans portaven setmanes treballant l'entesa. La condició que han posat els deés que la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, comparegui una vegada a l'any per tal desobre l'assoliment dels objectius que fixa el decret.Els comuns han anunciat el seui han argumentat que aquest és el decret queper accelerar el ritme d'implantació de les renovables a Catalunya. Aragonès, que ha definit el decret com una "necessitat política" de primer nivell , va escenificar la rellevància que per a ell té aquesta proposta amb una presentació pública de la mà de la consellera Jordà. Republicans i comuns han tancat files també a l'hora d', com han reclamat partits com el PSC i com inicialment volia Junts, perquè consideren que hi ha qui "vol reobrir el projecte mirant enrere" i per evitar "més mesos d'incertesa jurídica". Junts finalment presentaràen la línia de tenir una avaluació externa que permeti "alliberar certs requeriments" per a les empreses si no s'assoleixen a temps els objectius.L'aposta formulada des del Govern és aconseguir una Catalunya descarbonitzada l'any 2050 amb un model propi que pivoti en lai de la ciutadania i la complicitat del món rural a l'hora de determinar on s'ubiquen els parcs d'energia renovable. Entre els objectius també s'ha fixat el. L'aprovació del decret és concep com el primer pas i durant el primer semestre del 2022 l'executiu té previst aprovar la. Així ho ha explicat Jordà aquest dimecres al Parlament durant el debat, on ha subratllat que Catalunya entoma amb aquest decret "el major repte del segle XXI".Jordà ha argumentat que s'ha de produiri ha advertit que s'equivoquen els que consideren que hi ha "més temps per reaccionar" o els que aposten per tramitar el decretper la "inestabilitat" que això suposarà. "Ens cal regular, en cap cas aturar", ha advertit, tot afegint que el seu objectiuamb un model d'energies renovales "responsable" que punxi la "bombolla especulativa" derivada de l'anterior decret.El plantejament del Govern, però, és insuficient a ulls de laque considera que no es fa prou costat al territori i no s'aposta per un model energètic "democràtic i descentralitzat". La CUP ha solemnitzat el seu vot en contra malgrat reconèixer querespecte l'anterior, al qual també van votar en contra fa dos anys. El diputatha recordat que la seva formació va defensar derogar els macroprojectes i no la moratòria i que el territori pogués participar de la negociació del nou decret, cosa que considera que no s'ha complert. "S'han sentit exclosos", ha denunciat.El PSC, per la seva banda, ha considerat que el decret no serà útil per situar Catalunya "al capdavant" de la descarbonització en base als objectius fixats. La diputada socialistaha acusat ERC de voler "invalidar i esmenar el decret impulsat per Junts" fa només dos anys i de canviar els criteris segons els quals moltes empreses han presentat projectes que estan aturats. La dirigent ha advertit que Catalunya funciona amb més d'unmentre que s'ha instal·lat un sol aerogenerador en deu anysEls comuns, en canvi, sostenen que aquest decret millora el de l'exconsellerde fa dos anys. "La transició energètica ha de ser una oportunitat per al conjunt de Catalunya", ha assegurat el diputat d'En Comú Podem, que ha considerat que el decret garanteix mecanismes de concertació i de resolució de conflictes amb el territori, frena "la cultura" dels macroprojectes i protegeix els espais agraris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor