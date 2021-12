El jutge cita a declarar un dels sospitosos pel crim d'Helena Jubany

El jutjat de Sabadell ha acordat reactivar la investigació sobre el crim d'Helena Jubany i citar a declarar un dels sospitosos, que des d'ara passa a ser oficialment investigats. El jutge ha acordat noves diligències i ha traslladat un informe pericial aportat per l'acusació particular a la policia que investiga el disc dur de la noia assassinada. També s'acorda fer una comparativa cal·ligràfica entre el sospitós i els manuscrits que va rebre Jubany en el seu dia. D'aquesta manera, el jutge admet que hi ha nous elements de prova. La decisió del jutge arriba quan faltaven pocs mesos per a la prescripció del cas.

