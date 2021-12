L'actor José Luis Gil pateix un infart cerebral

Problema de salut molt greu d'un reconegut actor espanyol., popular pels seus papers dea Aquí no hay quien viva i d'a La que se avecina, ha estat gairebé un mes hospitalitzat després de patir unconegut més tècnicament com un, que va afectar l'hemicicle esquerre del seu cervell.Tal i com ha explicat Mediaset en un comunicat després que la família de l'actor així ho demanés, Gil va ser ingressat el passat 4 de novembre a l', a. Després de 22 dies hospitalitzat, va rebre l'el passat divendres 26 de novembre, i des de llavors es recupera a casa amb el suport de la seva família.En el mateix comunicat, s'exposa que metges i família confien que el temps i laajudin a la totalde l'actor, del qual destaquen que ara s'enfronta a un "període clau de feina i esforç en el qual cal". També agraeixen les mostres de suport, però demanenen aquests moments tan complicats.​​​

