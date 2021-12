Un miler de treballadors de Nissan es manifesten a la Zona Franca per reivindicar el seu lloc de feina

La capçalera de la manifestació Foto: ACN

Les propostes que hi ha sobre la taula

Un miler de treballadors dees manifesten aquest dimecres davant elper exigir més implicació a les administracions per avançar en la reindustrialització. La protesta coincideix amb una nova reunió de la taula de reindustrialització, després d'una contraoferta "millorada" del govern espanyol i la Generalitat a la xinesa, una de les empreses interessades a instal·lar-se a la planta de Nissan a Barcelona.En concret, els treballadors volen "exigir a les administracions la implicació necessària a nivell polític" per poder avançar amb el projecte de reindustrialització amb GWM i activar amb urgència les diferents alternatives.La mesa de reindustrialització de Nissan està considerant el pla B en cas que el candidat preferent,es retiri definitivament de la cursa per substituir l'automobilística nipona. L'alternativa que estudia la comissió és dividir les instal·lacions de la Zona Franca entre el hub de descarbonització i altres empreses.Una de les propostes que hi ha sobre la taula és, una empresa que fabrica tancs i que proposaria fer el manteniment dels vehicles blindats; segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN.ha dit que el Govern "no donarà suport en cap cas a què una indústria militar s'instal·li als terrenys de la Zona Franca actualment ocupats per Nissan".Fonts de la conselleria que dirigeixhan confirmat a l'ACN que aquesta opció no s'ha posat mai sobre la taula de reindustrialització, que s'està reunint ara mateix; i han afegit que si el Ministeri d'Indústria ho fa, no tindrà el suport de l'executiu català. D'altra banda, la comissió també estudia donar espai a una empresa logística, tal com ha reclamat des de l'inici el Consorci de la Zona Franca, que és qui lloga els terrenys.D'altra banda, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme ha traslladat "tranquil·litat" a la plantilla, perquè "es continua avançant amb diferents propostes" i el projecte de GWM es manté sobre la taula a l'espera d'una resposta a la contraoferta que han presentat les administracions en les últimes hores. "Les alternatives industrials a Nissan són un fet",en declaracions als mitjans de comunicació abans d'inaugurar oficialment la 24 Assemblea General de l'Organització Mundial del Turisme (OMT).

