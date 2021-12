Brussel·les planteja estendre la vacunació obligatòria contra la Covid a tota la Unió Europea

Altres notícies que et poden interessar

Brussel·les planteja estendre la. La presidenta de la Comissió Europea,, ha defensat aquest dimecres que és "apropiat i raonable" discutir si cal imposar la vacunació de forma obligatòria al club europeu. "Ho hem de debatre", ha dit en una roda de premsa on ha recordat que un terç dels ciutadans de la UE encara no estan vacunats.L'estancament de la vacunació preocupa especialment a Brussel·les per l'aparició de la. Von der Leyen ha reconegut que trigaran entre dues i tres setmanes en poder valorar la seva severitat. Tot i això, ha avisat que, mentrestant, cal actuar preventivament reforçant les vacunacions, posant dosis de reforç i limitant els contactes socials "tant com sigui possible"."Hem d'esperar el millor, però", ha dit Von der Leyen, parafrasejant la directora de l'Agència Europea de Medicaments,, que a principis d'aquesta setmana admetia que els científics no tenen tota la informació necessària per determinar com aquesta mutació de la Covid-19 pot afectar la transmissió i severitat de la malaltia.A l'espera de l'anàlisi científica sobre l'òmicron, Brussel·les aposta peri accelerar l'administració de la tercera dosi. La Comissió Europea ha emès un comunicat aquest dimecres on defensa "restriccions proporcionades i localitzades" per"Amb l'aparició de la variant òmicron cal aplicar mesures específiques pels contactes durant el període final de l'any", avisa l'executiu comunitari.D'altra banda, la CE urgeix els governs europeus a "desplegar ràpidament les dosis de reforç per mantenir forts nivells de protecció davant del virus, inclosa la variant òmicron". Brussel·les assegura que Pfizer-BioNTech i Moderna subministraran"És suficient perquè tots els europeus vacunats puguin posar-se una dosi de reforç", ha dit Von der Leyen.Per ara Brussel·les no contempla suspendre els vols a altres països, però demana que es revisin diàriament les. Divendres passat els 27 van acordar aturar els vols des de set estats sud-africans, un dia després que aquests avisessin de l'aparició de la variant òmicron.Des de l'feia mesos que alertaven de la possible aparició de mutacions del virus si no s'amplia la vacunació arreu del món. Mentre que a la UE més del 65% dels ciutadans estan immunitzats, apoc més del 7% de la població porta les dues dosis.Von der Leyen ha admès aquest dimecres que calde vaccins als països pobres, en especial als del continent africà. Segons dades de la CE, la UE ha distribuït internament més de 1.000 milions de vacunes. En paral·lel, ha exportatD'aquestes, 300 milions han anat a parar a països en vies de desenvolupament.Pel que fa a les donacions a través de, els països de la UE han enviat entorn d'uns 100 milions de dosis. Els 27 s'han compromès a donar 700 milions a mitjans del 2022 i 250 milions a finals d'aquest any.​​

