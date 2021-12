Extreballadors de l'ACA i d'empreses adjudicatàries neguen irregularitats en la licitació de contractes el 2008

Querella el 2015

La Generalitat no s'ha personat

Diversos ex treballadors de l'(ACA) i d'empreses adjudicatàries han assegurat aquest dijous que no van veureel contracte del 2008 deper la consultoria sobre la conca fluvial catalana, i que anava vinculat a 38 contractes de treball valorats en 3,9 milions. Segons han declarat en el judici a l', aquest tipus de contractes eren relativament habituals, tot i admetre que l'import d'aquest era superior al normal. Laacusa diversos ex alts càrrecs de l'ACA dede fons públics i r, i els demanai el retorn dels 7,6 milions d'euros rebuts pels contractes.Entre els sis acusats hi ha, director de l'ACA del 2007 al 2008;, gerent de l'ACA del 2000 al 2004 i representant de la UTE que va guanyar el contracte;, cap de Planificació i Usos de l'Aigua de l'ACA del 2000 al 2006, i el seu successor fins el 2008,; el director de Planificació per l'Ús sostenible de l'Aigua del 2007 al 2008; i, cap de la comissió tècnica per la implantació de la directiva marc europea de l'aigua del 2007 al 2008.Els testimonis han explicat que el primer contracte, el més gros, era per fer el projecte i la planificació dels treballs posteriors, que s'anaven adjudicant "consecutivament" a mesura que avançaven les feines, es trobaven dificultats tècniques i es concretaven les tasques concretes a fer en cada cas.En la primera sessió del judici, les defenses van demanar al tribunal que anul·lés diverses proves documentals obtingudes, suposadament, de manera fraudulenta, a través de la causa del '3%' d'un jutjat del Vendrell. Els magistrats ho decidiran en la sentència.El 2015 la Fiscalia Anticorrupció va presentar una querella per l'adjudicació directa de contractes per part de l'ACA a una UTE controlada per Quer, que amb el Govern de Mas va ser president de l'empresa de la Generalitat Infraestructures de Catalunya. Per això, seguint el seu "pla preconcebut", el 2007 la direcció de l'ACA va adjudicar a la UTE DMA-Gestió un contracte de consultoria sobre la conca fluvial de Catalunya, en compliment d'una directiva marc europea, per valor de 3,75 milions d'euros. Així mateix, entre octubre i desembre del 2008, segons la fiscalia, els acusats van formalitzar 38 contractes de treballs valorats en 3,93 milions per emmascarar els beneficis obtinguts il·lícitament per la UTE administrada per Quer, alhora que van fraccionar "de forma artificiosa" el contracte principal perquè alguns treballs poguessin ser adjudicats directament a empreses vinculades al processat.Segons el ministeri públic, representants de l'ACA i de la UTE van mantenir reunions abans de l'adjudicació del contracte. A més, no es va concretar l'objecte del contracte i hi va haver "indefinicions referents a la predeterminació" del preu de les tasques objecte dels estudis". Així¬, hi ha tasques que inicialment estaven previstes dins del pressupost base del contracte principal i posteriorment van ser contractades com a complementàries amb un pressupost addicional.La UTE guanyadora per redactar el "Programa de mesures i del pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya en el període 2008-2009" estava formada per les mercantils Auditoría e Ingeniería, United Research Services España i Artenginy. La UTE va subcontractar els 38 contractes complementaris a les empreses que formaven la pròpia UTE, que tenen unes actes de recepció datades al 23 de gener del 2012, data que supera en molt el termini legalment establert en un mes des de la finalització dels treballs. A més, sis dels contractes no van ser signats pels representants de l'ACA, només per l'adjudicatari. Dels 3,9 milions dels contractes complementaris, 1,2 van ser subcontractats a empreses que formaven part de l'UTE guanyadora, que precisament eren dues empreses de Quer i de Josep Bou, exdirector de Planificació de l'ACA.La Generalitat no s'ha personat com a perjudicada tot i que va portar els fets a la fiscalia. La Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes també van alertar de les suposades irregularitats comptables i de contractació pública.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor