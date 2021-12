L'entrenador madrileny del Girona ja s'atreveix a parlar en català en roda de premsa

De mica en mica, míster! 👏 pic.twitter.com/Jd1wO5FBUF — Girona FC (@GironaFC) December 1, 2021

L'entrenador del Girona,ha demostrat que amb voluntat i paciència, si s'és nouvingut a Catalunya, es pot aprendre català. Durant la roda de premsa d'aquest dimecres, Míchelper intentar respondre la pregunta d'un periodista. Des de la seva arribada al club gironí, el tècnic madrileny ha demanat a tots els reporters que s'adrecin a ell en català per poder adaptar-se i aprendre l'idioma."Al desembre, tenim moltes baixes", ha començat a explicar Míchel en català, que ha volgut reafirmar les seves paraules amb un dels responsables de comunicació del club,Davant la comprensió dels periodistes presents a la sala de premsa, el tècnic ha intentat seguir la seva resposta en català.El passat novembre, en una entrevista a RAC1, va reconèixer que sabia la importància que té la llengua al país i va explicar com intentava aprendre català.sopant amb els veïns i fins i tot fent sessions amb un filòleg., va assegurar, i se sorprenia que aquesta afirmació pugui tenir ressò."No vull cap protagonisme,perquè si no no podré mantenir un diàleg natural. Aprendre la llengua és lògica pura; si vas al Regne Unit, vols aprendre anglès", va afirmar. Sentit comú.del tècnic per parlar català, qui ha hagut de recórrer un parell de vegades al castellà per expressar la seva resposta.

