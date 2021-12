El Barça jugarà fora del Camp Nou la temporada 2023/24

Elhaurà de jugar lluny delels partits com a local la temporada 2023/24, en cas que s'aprovi la construcció de l'en el referèndum del 19 de desembre. Les obres començarien el 2022 i s'acabarien el 2025. Durant aquest període, es reduirà l'aforament màxim als partits."El pla actual és jugar a l'estadi la primera temporada, amb el camp parcialment tancat.i les altres dues tornar al Camp Nou. Encara tenim temps per decidir ", ha assegurat el director general del club,. Pel que fa al curs fora, sosté que "encara tenim temps per decidir on anem".El CEO del Barça ha explicat que es tracta d'un procediment semblant al que va fer l'Athletic Club de Bilbao amb el nou San Mamés. "", avança. Pel que fa al segon, ha indicat que "no sortirem del cercle urbà de la ciutat, no anirem a jugar a Girona, per exemple. Una opció és Montjuïc però hi ha altres solucions internes".Reverter ha donat més detalls de l'Espai Barça i d'aquest referèndum telemàtic en què més de 100.000 socis i sòcies del club decidiran. El nouestà previst per al 2026 i el, el 2027. El finançament arribarà de: "La seva oferta és la millor i no crec que arribem a canviar". Es tracta d'un màxim de 1.500 milions d'euros: 900 per al futur Camp Nou, 420 per al nou Palau Blaugrana -inclou un Petit Palau, pista de gel i pàrquing d'autobusos-, 20 milions més per a l'Estadi Johan Cruyff, 60 en inversions urbanístiques i 100 per al Campus.El crèdit i les despeses es pagaran , en part, amb elsanuals que generaran el mateix estadi i l'Espai Barça, a través d'esdeveniments (15%), entrades i restauració (22%), museu (15%), hospitality (24%) i patrocinis que inclouen els naming rights (24%).El dirigent ha remarcat que aquest és. "Si surt 'no' al referèndum, serà una notícia molt, molt dolenta. Hauríem de replantejar el tema financer i de crèdits. I igualment s'hauria de remodelar l'estadi, que està en molt males condicions. El dia del Benfica hi havia aficionats sota cascades d'aigua. Això és intolerable", ha admès Reverter.Per la seva part, el president del FC Barcelona,, ha assegurat que la culminació d'aquest Espai Barça deixarà un "legat importantíssim". "Volem que el veredicte sigui positiu, que surti el sí, i. I que sigui telemàtic ens farà més forts perquè hi haurà més participació. La culminació d'aquest projecte serà un llegat importantíssim per als nostres fills i néts. Si tots votem, guanyarem”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor