El gabinet jurídic central comunica als departaments els nous criteris per a la defensa dels funcionaris

Un dels punts del pacte amb la CUP

El, que depèn del, ha enviat per escrit als advocats de tots els departaments els nous criteris per personar-se en la defensa de funcionaris en casos penals, segons ha avançat l'ACN i ha confirmat. El document posa per escrit que des de lano s'acusarà peri que en el cas de les, per presentar-se com a acusació particular caldrà que estigui acreditat qui és l'autor de les mateixes.Pel que fa a l', es valorarà cas per cas, però el criteri serà mésque en el passat. En paral·lel, la Generalitat està enllestint la revisió d'unaque ja estan en marxa i que afecten majoritàriament agents dels Mossos. En una entrevista a NacióDigital, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensava el canvi de criteri. Aquest document, signat pel director del gabinet jurídic central,, pretén clarificar en quines situacions la Generalitat ha de personar-se com aquan els funcionaris hagin estat víctimes d'il·lícits penals. En la majoria de casos són, però també poden ser funcionaris de presons, mestres, metges o altres treballadors públic.Fins ara no hi havia un escrit d'aquestes característiques i cada advocat de cada departament actuava com considerava, i algunseren especialment bel·ligerants contra activistes. El moviment és rellevant, però més enllà del paper que juga la Generalitat en els procediments contra manifestants elstenen un paper significatiu. La qüestió s'abordarà a la comissió d'esudi del model policial al Parlament.El criteri general, que surt del pacte amb la CUP, és que laja no acusarà per desordres públics, perquè es considera que aquest paper el té ja la fiscalia. Sí que serà acusació particular quan hi hagi funcionaris amb lesions o danys, però sempre que es pugui acreditar la lesió i l'autor dels fets. Pel que fa al delicte d'atemptat a l'autoritat, s'avaluarà cada cas, però amb un criteri més restrictiu que fins ara.El document, insisteix el Govern,i especifica que aquesta serà durant tota la setmana, no com fins ara, que estava circumscrita als dies laborables. Els advocats de la Generalitat estan ara enllestint la revisió d'una trentena de casos que ja s'havien iniciat per decidir de quants poden retirar-se com a acusació particular o almenys rebaixar la petició de penes. Els sindicats dels MossosAra fa pocs dies, la Generalitat ja es va retirar de la causa contra set persones que el 30 de gener del 2018 van protestar alcontra la no investidura de l'aleshores candidat de La Fiscalia els reclama tres anys de presó i la Generalitat els en demanava dos per atemptat i desordres, i en algun dels casos per lesions. El Govern pretén fer compatible la defensa dels servidors públics i un criteri de. Aquestes dvan en la línia del que fa també, per exemple, el govern espanyol.

