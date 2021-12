​Què hi ha darrere d'un got de llet?

Entendre la importància dels ramaders

L'Experiència #APROP acaba amb un tast de productes Llet Nostra. Foto: Llet Nostra

Visita guiada i tast de productes

Tast de productes Llet Nostra. Foto: Llet Nostra

A qui va adreçada l'activitat i com es pot reservar?

Més informació sobre l'EVAM de Monells i Llet Nostra

Què es l'EVAM de l’IRTA?

L’Estació de Vacum de Monells (EVAM) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és una granja de vaques frisones on, a part de produir llet, es duen a terme diferents projectes de recerca relacionats amb el món ramader i agroalimentaris. Això la fa diferent per les seves instal·lacions i funcionament.



I el CCILLET?

El Centre pel Coneixement i Innovació de la Llet (CCILLET) és un espai habilitat per intercanviar i generar coneixement entorn de la llet. S’hi realitzen formacions per a ramaders i estudiants universitaris o màsters relacionats amb la producció agroalimentària. Aquí és on es projecta l’audiovisual immersiu i on també es fa el tast amb degustació per finalitzar l’Experiència #APROP.



Qui forma part de Llet Nostra?

Llet Nostra agrupa a 140 petites i mitjanes granges de famílies ramaderes de tot Catalunya que el 2003 van decidir ajuntar-se per vendre directament la llet de les seves produccions al consumidor final. La missió de Llet Nostra es ajudar a l’estabilitat i al desenvolupament sostenible del primer sector català, especialment al ramader lleter. Líder al mercat català de llet bàsica en bric, també ofereix iogurts i postres. A més, ha desenvolupat una botiga online i arriba també a l’hostaleria.



L’(EVAM) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és una granja de vaques frisones on, a part de produir llet, es duen a terme diferents projectes de recerca relacionats amb el món ramader i agroalimentaris. Això la fa diferent per les seves instal·lacions i funcionament. Clica aquí per saber com arribar-hi El(CCILLET) és un espai habilitat per intercanviar i generar coneixement entorn de la llet. S’hi realitzen formacions per a ramaders i estudiants universitaris o màsters relacionats amb la producció agroalimentària. Aquí és on es projecta l’audiovisual immersiu i on també es fa el tast amb degustació per finalitzar l’Experiència #APROP.agrupa ade famílies ramaderes de tot Catalunya que el 2003 van decidir ajuntar-se per vendre directament la llet de les seves produccions al consumidor final. La missió de Llet Nostra es ajudar a l’estabilitat i al desenvolupament sostenible del primer sector català, especialment al ramader lleter. Líder al mercat català de llet bàsica en bric, també ofereix iogurts i postres. A més, ha desenvolupat una botiga online i arriba també a l’hostaleria.

Què hi ha darrere d'una la nostra nevera? Com funciona unaal nostre país? Com es gestiona aquesta activitat primària? La millor manera de respondre aquestes preguntes és Llet Nostra ho fa possible.L'consisteix en unaen una granja de, una raça que destaca per la producció de llet. Es tracta d'una explotació ben especial: l'(EVAM), al, propietat de la Diputació de Girona i gestionada per l’(Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries). A banda de produir llet amb els millors estàndards de qualitat és unen recerca, experimentació i divulgació de la producció, transformació i consum de la llet. Una iniciativa única a Catalunya i al sud d’Europa.L’Experiència #APROP s’adreça aamb mainada a partir de 10 anys i. Persones interessades que vulguin saber no només com una granja petita i mitjana produeix llet de vaca, sinó també entendre com es gestiona una activitat que genera riquesa, configura el paisatge, garanteix l’economia circular i fomenta la cultura del territori.“Amb l’Experiència #APROP volem explicar la important aportació dels ramaders i, en extensió, del sector primari a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del territori. Els pagesos fem molt més que l’aliment per a tota la població”, explica, ramader i president de Llet Nostra.“Donem a conèixer com, mitjançant la nostra recerca, contribuïm al desenvolupament del sector ramader del país i que la producció de les explotacions, tant les petites com les mitjanes, es faci sota criteris de benestar animal, eficiència econòmica i sostenibilitat”, assenyala, representant institucional de l’IRTA a Girona.La producció de llet és una activitat que interactua amb el seu entorn, no és un fet aïllat, sinó que forma part de l’ecosistema territorial. Per això, l’Experiència #APROP explica tot el que hi ha darrere un got de llet. És una visita a l’EVAM (l’Estació de Vacum de Monells) amb un, i uni unal(CCILLET) situat dins de la mateixa instal·lació del Baix Empordà.L’objectiu és que el visitant conegui els diferents professionals i els animals que fan possible la producció de la llet, així com els seus condicionants com ara el clima, els camps, l’economia circular, la sostenibilitat, la cultura, el paisatge... A més, també s’hi explica la tasca que desenvolupa l’IRTA, el centre de recerca agroalimentari de referència de Catalunya, que té la finalitat d’ajudar el sector perquè els seus processos de gestió de les granges siguin mésL’Experiència #APROP s’ha concebut per a famílies amb nens a partir de 10 anys i persones amb inquietuds o interessos relacionats amb la producció agroalimentària, la cultura, o la gestió del territori, entre d’altres.És una activitat que s’ha adaptat per oferir-la tambe com a, especialment a classes de darrer cicle de primària, i a alumnes de secundària, batxillerat i de cicles formatius agraris.Per poder realitzar l’Experiència #APROP cal realitzar reserva prèvia tot accedint a experienciaaprop.lletnostra.cat o bé trucant al 93 226 26 25 de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.