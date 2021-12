La variant òmicron és present a les aigües residuals de Catalunya des de fa dues setmanes

Altres notícies que et poden interessar

La variants'ha detectat endes de fa dues setmanes. Així ho ha afirmat el conseller de Salut,, en resposta a una pregunta parlamentària d'En Comú Podem, formulada aquest dimecres a la sessió de control al Govern a la cambra catalana. Argimon, que ha recordat que es continuen fent anàlisis de les aigües residuals per determinar la presència del virus, ha admès també que, com a mínim, en leses produirà un "creixement de la incidència acumulada" deEls hospitals acumulen un increment moderat de nous pacients en plena Així ho diuen les dades facilitades avui per la conselleria de Salut . Tanmateix, Argimon ha insistit que s'està produint "" i pressió sobre lesque en d'altres onades de la pandèmia, tal com apuntava NacióDigital en una informació comparativa per comarques Sobre possibles noves restriccions, el conseller de Salut no s'ha volgut precipitar. "", ha afirmat Argimon, que ha citat l'augment de casos al conjunt del continent, per bé que a Holanda i Àustria ja s'ha iniciat un descens de la corba de contagis. El diputat delsha reclamat al Govern que especifiqués com pensa actuar en el pont de la Constitució i les, i li ha retret al conseller el desori a l'hora d'aplicar ela la restauració. Argimon, però, ha declinat especificar quines mesures es prendran en les pròximes setmanes. "Amb la Covid, la previsió és molt complicada", ha puntualitzat al Parlament.​​

