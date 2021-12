El Govern prepara un decret per posar ordre a l'extracció del llentiscle

Una oportunitat per als boscos catalans

A la seva finca de Sallent (Berga), el ramaders'hi ha arribat a trobar deu furgonetes plenes de recol·lectors de, una planta amb alt valor decoratiu. L'agafen sense permís i, a canvi, els paguen molt poc. En els últims anys la recol·lecció de llentiscle s'ha intensificat i, sovint, abandonen deixalles, fan malbé la planta, camps de cultiu i filats, fet que provoca problemes de convivència. Bover ho ha denunciat diverses vegades als, però li asseguren que poca cosa poden fer perquèAra, però, elprepara un decret que entrarà en vigor a finals del 2022. "S'ha de solucionar perquè ara és un problema social i mediambiental", ha explicat la directora general d'Ecosistemes Forestals,Passen hores i hores al bosc recollint llentiscle i, a canvi, els paguen menys d'un euro el ram fet amb una cinquantena de tiges. La recol·lecció d'aquesta planta, utilitzada per a la decoració i ara també perno està regulada i, darrere, hi ha gent que se n'aprofita. Es tracta d'operacions organitzades, ja que conductors de furgonetes reparteixen a primera hora del matí elsper diverses zones del territori per fer la provisió d'aquestes plantes.Ja fa més d'una dècada que el llentiscle es recull a Catalunya, però en els últims temps s'ha intensificat i s'ha convertit en un problema. Els recol·lectors. A més, els veïns –que sovint són de masies aïllades- tenen sensació d'inseguretat. Propietaris forestals, ecologistes, ajuntaments i sindicats fa temps que denuncien a la Generalitat aquesta situació i reclamen que s'hi posi remei.Ara, laha decidit posar fil a l'agulla i ha iniciat els tràmits per elaborar un decret que reguli la seva recol·lecció i aprofitament. La directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitjas, explica que tot just s'ha acabat de redactar la normativa i l'objectiu és que a finals del 2022 es pugui aprovar i implementar.L'objectiu del decret és, d'una banda, donar "cobertura legal" a la propietat perquè pugui panificar i executar els aprofitaments de la planta i, de l'altra, professionalitzar el sector. Segons Sanitjas, amb la regulació hi haurà "més transparència i traçabilitat en l'aprofitament d'aquest recurs i en garantirà la sostenibilitat".De fet, Sanitjas veu el llentiscle com una "oportunitat": "Si es fa una poda ben feta hi ha un impacte positiu pel territori" i, a més, es tracta d'una planta "que té un gran potencial en laperò ens trobem que a data d'avui no tenim prou informació perquè el seu aprofitament està fora del sistema". El mateix opina el portaveu de la, qui afegeix que és una manera de donar valor als boscos.Amb la nova regulació es preténi "posar-hi llum", assegura Sanitjas. La idea és que tant els recol·lectors com les persones que el comercialitzen estiguin en un registre d'operadors habilitats amb l'objectiu de garantir la traçabilitat de la planta. Un cop s'aprovi l'ordre, assegura Sanitjas, hi haurà uns criteris tècnics que "garantiran que l'aprofitament es fa de manera correcta i legal amb l'autorització de la propietat". Qui no compleixi les condicions tècniques s'haurà d'acollir a les sancions i normatives que es despleguen de la

