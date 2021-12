Salut recomana «minimitzar» la interacció social i limitar el nombre de persones als àpats de Nadal

Més visites a l'atenció primària; més vacunació

Alerta pels brots als centres hospitalaris

Què sabem de l'òmicron?

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha recomanat "reduir la interacció social i limitar el nombre de persones" de cara a les festes de Nadal, i també ventilar "encara que faci fred". Així mateix, utilitzar "tota l'estona que puguem la mascareta". "No és una limitació dràstica, però si podem estar amb la família més propera millor", ha dit la doctora. També pel que fa als sopars d'empresa, ha demana "reduir al màxim la interacció social". Ahir mateix, el Ministeri de Sanitat es va pronunciar en la mateixa línia i va recomanar limitar les trobades durant les festes.La directora de directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckelha refermat les paraules de Cabezas i ha demanat "minimitzar" la interacció social. "No es posarà un número o de bombolles, però minimitzar la interacció social és un element de protecció", ha dit aquest dimecres en la roda de premsa setmanal. Ara com ara, Salut confia en el certificat Covid per controlar el creixement de casos i Cabezas ha evitat concretar si es plantegen noves restriccions malgrat que des Sanitat ja s'avisa que el passaport Covid no serveix per reduir els contagis a Espanya.Les dades dels últims dies continuen sense ser bones. El Departament de Salut ha declarat 22 ingressats més per Covid-19 a Catalunya (682) i 4 crítics més a l'UCI (145). En paral·lel, l'Rt es manté en 1,35, i el risc de rebrot puja 10 punts i ja se situa en 335. Salut ha declarat 2.448 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens en les darreres 24 hores -2.531 sumant les proves serològiques-, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.043.103.​ En les darreres 24 hores s'han notificat 12 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.133 defuncions. El 6,15% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.La incidència acumulada a 14 dies puja de 245,24 a 252,82, mentre que a 7 dies ho fa de 144,89 a 148,87. Amb tot, Catalunya es manté a l'espera de l'arribada de la variant òmicron. Madrid ja n'ha confirmat dos casos i els resultats preliminars apunten que els dos casos que investiga Salut ho podrien ser. La confirmació arribarà aquest divendres, si bé n'hi podria haver més casos no detectats, tal com indica la presència de l'òmicron en aigües residuals.Hi ha hagut un increment del 38% en les visites a l'atenció primària, en un moment en què aquest àmbit està fent vacunació de la Covid i intentant recuperar la presencialitat. Pel que fa als ingressos, es nota la repercussió de l'increment de casos. Les dades indiquen un decalatge entre el nombre de casos i les hospitalitzacions de 10-12 dies. Cabezas ha remarcat que les onades ara, amb una alta taxa de vacunació, són més aviat de "casos" i no pas d'hospitalitzacions o UCI. A dia d'avui hi ha 145 ingressats a les UCI. "La sisena onada ha anat creixement de manera més paulatina, no tan brusca com la cinquena onada. També les UCI creixen de manera molt progressiva i esperem poder frenar l'increment i que no hi hagi l'impacte d'altres onades", ha explicat."Vacunar-se és el millor que es pot fer per evitar casos greus, hospitalització i UCI", ha insistit Cabezas. L'efectivitat de les vacunes per hospitalització és entre el 95 i 99% en variant Delta, la majoritària a dia d'avui. La vacunació s'està incrementant en la darrera setmana. S'han post 30.000 primeres dosis i 46.000 segones dosis. En relació a la setmana anterior, és un 81% d'increment en primeres dosis i un 45% d'increment de segones dosis. Pel que fa a dades absolutes, en l'última setmana s'han posat 186.000 dosis, de les quals 125.121 són terceres dosis. Catalunya ha administrat quasi 12 milions de dosis de vacunes, de les quals 632.323 són terceres dosis.Gemma Craywinckel, directora del Servei Català de la Salut, ha explicat que la tercera dosi de la vacuna està autoritzada per als majors de 60 anys i col·lectius específics. Els majors de 70 anys s'intenta que es vacunin a l'atenció primària. En diferents regions sanitàries ja s'estan obrint centres de vacunació de cara a la tercera dosi. Aquesta tarda s'obrirà la franja de 65 a 69 anys per a la tercera dosi. "Obrim progressivament per evitar una asimetria a l'hora d'agafar les dosis i vacunar gent de 60 anys abans de gent de 70", ha explicat. Craywinckel ha alertat que el virus està entrant als centres sanitaris i provocant brots en pacients i professionals. "No prohibirem l’entrada dels acompanyants, però demanarem als centres que no es faci si no és imprescindible", ha dit.Pel que fa al certificat Covid, Craywinckel ha explicat que del 22 al 30 de novembres s'han descarregat 2,5 milions de certificat. En total, se n'han descarregat 11,1 milions de certificats. Només ahir, se'n van descarregar més de 300.000 certificats. "Són dades rellevants", ha dit la directora del CatSalut. Així mateix, ha fet una crida als entorns familiars i socials perquè ajudin les persones que no sàpiguen descarregar-se aquest certificat. "Hem d'activar-nos tots per donar suport a les persones que puguin tenir dificultats per descarregar-se'l", ha explicat. Salut permetrà que es pugui recollir el certificat imprès en els punts de vacunació poblacional. "El centre de primària prou feina té per haver de gestionar la impressió de certificats, les cues i el malestar que es genera", ha dit Craywinckel.El doctor Tomàs Pumarola ha explicat tot el que se sap de la nova variant. Ha destacat la importància de la espícula, que permet al virus entrar dins de la cèl·lula i infectar-la. La variant òmicron és de preocupació, amb moltes mutacions de l'espícula. "Hem passat de tenir mutacions baixes, a tenir més de trenta mutacions en l'espícula que determina la infecció", ha explicat. Ara com ara, encara no se sap si és més transmissible o escapa a la protecció de les vacunes. "Les mutacions afavoreixen la infecció, i per això és una variant de preocupació", ha apuntat el doctor, que ha dit que els anticossos es creen contra la espícula.Si muta, l'anticòs s'uneix pitjor i per tant pot disminuir la protecció. "Les mutacions a l'àrea de l'espícula que s'uneix a la cèl·lula fan que el virus pugui entrar millor i per tant sigui més transmissible, i també afavoreixen l'escapament vacunal", ha argumentat. En cada mutació significativa del virus, l'espícula ha millorat per poder entrar millor a la cèl·lula. "La capacitat de transmissió assumim que serà superior. Quan la variant entri en una població més vacunada i dominada per la variant delta, veurem si és capaç de desplaçar la delta i transmetre's", ha explicat.I com afecta tot plegat a la vacunació? Les diverses variants han fet perdre eficàcia a les vacunes respecte al contagi, però no pel que fa a la gravetat. "Mentre mantinguem el nivell de protecció davant la malaltia greu, no caldrà modificar les vacunes. Encara no sabem què passarà amb òmicron", ha dit Pumarola. En tot cas, el doctor ha deixat clar que cada determinat temps arribaran noves variants del virus.La doctora Cabezas ha repassat les xifres d'incidència arreu d'Europa. Alguns dels països han començat a baixar mentre que països del sud d'Europa, com Espanya o Portugal, tenen taxes d'incidència baixa però s'estan produint increments. Hi ha un decalatge respecte països del nord d'Europa. "Estem amatents, la nostra situació per para és millor que a països del nord d'Europa, però estem en alerta per afrontar la sisena onada", ha apuntat. Cabezas ha parlat també la Sud-Àfrica, epicentre de la nova variant, que té xifres d'incidència molt baixes. En comparació amb Espanya, Sud-Àfrica té un "increment important" però amb xifres d'incidència molt baixes, per sota d'Espanya.​​

