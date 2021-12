Un reportatge d'Adolescents.cat sobre l'assetjament escolar, premiat per l'APPEC

Dotze mitjans de comunicació premiats i tres reconeixements a la trajectòria

Foto de família dels guanyadors. Foto: APPEC

organitzada per l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), va premiar aquest dimarts Adolescents.cat per un reportatge sobre l’assetjament escolar vist des de la mirada dels assetjadors. També va guardonar Cavall Fort i Som Garrigues en una nova categoria sobre els millors reportatges, una de les principals novetats d’aquest any. La gala es va fer a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm.En la categoria de digital, la Nit va premiar el portal Adolescents.cat, vinculat a, per un treball sobre l’assetjament escolar vist des de la mirada dels assetjadors. El reportatge, que és en multiformat -incloent text i àudio- elaborat per les periodistes, té com a titular la impactant declaració d’un dels testimonis: " He fet teràpia per entendre que li estava destrossant la vida ".[noticia]La 21 edició de la gala va estar marcada per la preocupació generalitzada sobre el retrocés enPer això, la celebració va servir per reivindicar el paper dels mitjans que proporcionen un mapa comunicatiu en català ric, plural i divers i, així, contribueixen a fer possible una oferta mediàtica de qualitat en llengua catalana.El president de l'APPEC,, va destacar en l'inici de la gala, el "paper fonamental" dels mitjans en català, "en un moment en què la preocupació pel futur de la llengua torna a col·locar-se en el primer pla". Segons Capdevila, a Catalunya "tenim un magnífic múscul editorial que, ben emprat, pot fer una contribució decisiva al futur de la llengua i la cultura d'aquest país".Per la seva banda, la presidenta del Parlament,va afirmar que el "català viu moments complicats per la persecució que pateix des de molts sectors", però que tanmateix "aquests premis demostren que es pot fer ús de la llengua catalana en plena normalitat i fent viable un mitjà de comunicació".La finalitat dels premis de la Nit de la Premsa i les Revistes en Català és reconèixer l'excel·lència i la qualitat del sector arreu delsEn aquest sentit, el premi a millor publicació va recaure en Camacuc, en la categoria de revistes; Diari de Girona, en la nova categoria de premsa diària; L'Eco de Sitges, en premsa no diària; i Fosbury.cat en la categoria de digital.Així mateix, el nou premi de millor disseny editorial va distingir la Revista Musical Catalana, en l'apartat revistes; El Periódico, en premsa; i El Temps de les Arts, en digital. Respecte al guardó a millor reportatge, els premiats van ser Cavall Fort, en la categoria de revistes, pel treball periodístic '"Un munt de plàstics"; Som Garrigues, en la categoria de premsa, per la investigació "Qui és qui en l'allau de macroprojectes de renovables"; i Adolescents.cat, en la categoria de digital, per un reportatge sobre l'assetjament escolar.

