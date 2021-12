El desembre arriba amb més contagis i la incertesa de la variant òmicron

CONTAGIS 1.043.103 (+2.531) INGRESSATS 682 (+22) UCI 145 (+4) DEFUNCIONS 24.133 (+12) Rt 1,35 (=) REBROT EPG 335

(+10) VACUNACIÓ DOSI 1 6.048.021 (+8.950) DOSI 2 5.256.865 (+11.734) Actualització: 01/12/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.056.971 (+8.950) 85,8 (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.955.779 (+6.016) 84,2% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 68.785 (+29.083) Actualització: 01/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.413.763 (+340) REBUIG A LA VACUNA 105.554 (+3) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.309.814 Dosis Moderna/Lonza: 1.576.294 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.349 Dosis Janssen: 348.211 Actualització: 29/11/2021

El Departament de Salut ha declarat 22 ingressats més per(682) i 4 crítics més a l'UCI (145). En paral·lel, l'Rt es manté en 1,35, i el risc de rebrot puja 10 punts i ja se situa en 335. Salut ha declarat 2.448 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens en les darreres 24 hores -2.531 sumant les proves serològiques-, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.043.103.​En les darreres 24 hores s'han notificati el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.133 defuncions. El 6,15% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 245,24 a 252,82, mentre que a 7 dies ho fa de 144,89 a 148,87.Amb tot, Catalunya es manté a l'espera de. Madrid ja n'ha confirmat dos casos i els resultats preliminars apunten que els dos casos que investiga Salut ho podrien ser. La confirmació arribarà aquest divendres, si bé n'hi podria haver més casos no detectats, tal com indica la presència de l'òmicron en aigües residuals.Josep Maria Argimon ha advertit aquest dimarts que quedende la Covid pel que fa a la incidència acumulada. Així ho ha afirmat en el marc de la sessió de control del ple del Parlament. Segons el conseller, en aquesta onada, hi ha menys afectació als hospitals i a les Unitats de Cures Intensives (UCI).​​

