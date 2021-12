«En moto tu ets el xassís, si et passa alguna cosa ets tu amb l’asfalt»

La perspectiva de gènere en les polítiques de trànsit i seguretat viària

Les dades estadístiques ens demostren que les dones infringeixen menys les normes de circulació i també que tenen menys accidents de trànsit. Actualment a Catalunya els homes representen un 57% de les persones amb permís de conduir i les dones, el 43%, però els homes estan presents en un 80% de la sinistralitat mortal a les carreteres.



És una realitat que cal tenir en compte i, en aquest sentit, el Departament d’Interior i el Servei Català de Trànsit ja han començat a posar fil a l’agulla amb l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de la seguretat viària i de les accions formatives i educatives a través del Pla de seguretat viària 2021-2023.



Amb la presència del testimoni de dones en la nova campanya de conscienciació viària sobre el col·lectiu motorista “La ruta més segura”, a més de reforçar el trencament amb els estereotips de gènere, se situa les dones com a transmissores principals dels missatges de seguretat viària. Els valors de la seguretat viària no tenen gènere, però cal feminitzar els comportaments a peu de carretera perquè estan demostrant que són més segurs.

Latéi, tot i que només en fa tres que porta moto, assegura que la passió per aquests vehicles de dues rodes li ve de família i la: “Gairebé tota la meva família roda i m’han transmès l’afició per la moto, però també a tenir una percepció elevada del risc., si et passa alguna cosa ets tu amb l’asfalt.”La Zaira també porta cotxe i alerta: “Quan vas en moto has de tenir mil ulls, inconscientment quan vas en cotxe és diferent, més relaxat en atenció, i això és un error. Hem de respectar-nos i cuidar-nos entre tots.”La sinistralitat a les nostres carreteres s’ha anat reduint en els darrers anys, excepte pel que fa al col·lectiu de motoristes. Lesa la xarxa viària interurbana. Aquesta vulnerabilitat que han d’afrontar diàriament a la carretera també la pateixen els seus familiars.La Zaira explica que quan va decidir portar moto, sobretot el seu pare no ho va digerir massa bé, i tot i que ara ja ho ha acceptat i roden en família, continua patint: “El patiment dels meus pares no és per la meva conducció, és més pel que et puguin fer, no és per mi, és pels altres.”Pel que fa a aquesta fragilitat del col·lectiu motorista envers la resta d’usuaris de la via, la Zaira assegura que les mesures bàsiques que calen a sobre d’una moto per evitar accidents són “”. Per ella un bon moter o motera “és el que sap diferenciar la carretera d’un circuit”. Es considera una conductora prudent i remarca: “Cal anar en moto amb el cap i pensar en la gent del nostre voltant.”La Zaira és una de les protagonistes de laadreçada específicament a les persones que van en moto,. És important dur un equipament de protecció adequat, fer un bon manteniment del vehicle i practicar una conducció tranquil·la i preventiva. En aquest sentit, la Zaira remarca que “els nervis i les presses no són bons companys de viatge ni per uns ni per altres”. Precisament, la campanya insisteix en la importància de la implicació del col·lectiu en la seva pròpia seguretat: “Fes de la teva ruta la ruta més segura.”

