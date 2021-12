Puigdemont demana que Llarena s'aparti de la causa del procés perquè no és imparcial

han presentat aquest dimecres un escrit alper recusar el magistrat instructor de la causa contra el procés,La defensa dels tres independentistes exiliats vol que Llarena s’aparti del procediment perquè considera que vulnera eldesprés que el magistrat fos premiat per la, una entitat espanyolista que s’ha posicionat diverses vegades contra l’independentisme i ha demanat l'empresonament de Puigdemont i la resta d'exiliats.En diversos escrits, l'advocat de Puigdemont, Comín i Ponsatí,, denuncia la manca d'imparcialitat del jutge i fa un exhaustiu recull de diverses posicionaments de la Fundación Villacisneros contra l'1-O i l'independentisme. Constata la defensa que Llarena no només va rebre el premi, sinó que el va acceptar. L'acte va tenir lloc el 16 de novembre a Madrid i es va optar per premiar el magistrat del Suprem "en reconeixement pel seu treball en defensa de l'estat de dret". L'entitat sosté que Llarena ha patit "persecució" i "intents de coacció", i en ressalta la seva "valentia" i "integritat".Noms com, expresidenta de la Comunitat de Madrid del PP;, exministre del PP;, eurodiputat de Vox, que és part en la causa contra el procés;, també del PP; o, parent del colpista Jaime Milans del Bosch; formen part del consell directiu de la Fundación Villacisneros que ha guardonat Llarena i són obertament contraris a les tesis independentistes i s'han posicionat sobre la causa penal que afecta Puigdemont i la resta d'exiliats catalans. Segons Boye, això constitueix una clara vulneració del dret a un jutge imparcial."L'acceptació de la distinció per part del magistrat instructor ha compromès definitivament la seva aparença d'imparcialitat. No es pot pretendre que, després d'això, Llarena pugui conservar cap aparença d'imparcialitat per a la instrucció de la causa", diu Boye en l'escrit de recusació. En aquest sentit, demana la declaració de Llarena i saber quins magistrat veuran aquesta demanda de recusació, que recaurà en la, que ja va jutjar el procés i per tant alguns dels magistrat no podrien decidir sobre la qüestió.

