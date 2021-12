Calviño, disposada a negociar la llei de l'audiovisual però sense establir quotes a Netflix, HBO i Amazon

La vicepresidenta primera del govern espanyol,ha assegurat aquest dimecres que està "disposada a negociar la llei de l'audiovisual", però sense entrar en el moll de l'os de les reclamacions d'ERC: a parer seu,. En una entrevista a, Calviño ha afirmat que la llei "no pot fer res que contradigui" la directiva europea i, per tant, el text legislatiu no podrà incloure quotes obligatòries per a les llengües cooficials a plataformes que no tenen la seu social a l'Estat.Al seu entendre, Calviño ha assegurat que la legislació europea "no ho permet" però que, en qualsevol cas, està "disposada a dialogar amb tots els grups polítics" en el procés de tràmit de les esmenes. ERC ja ha amenaçat de tombar els pressupostos generals de l'Estat si no es fixen aquestes quotes per al català , el basc i el gallec.