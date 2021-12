Polèmica per la presència del rei en actes amb Aragonès

El president de la Generalitat,, s'ha mostrat convençut que els diputats independentistes -i la- aconseguiran que la futura llei de l'audiovisual a l'Estat "incorpori el català arreu" al marge d'on tinguin les seus les grans plataformes com. Aquest missatge arriba després que el govern espanyol no hagi inclòs en la norma el 6% pactat per ERC a canvi de validar els pressupostos generals de l'Estat . La intervenció del president va en la línia d'aconseguir canvis en el redactat de la norma en la seva tramitació, tasca per a la qual ha instat a sumar la força de totes les formacions catalanes al"El català està en risc", ha apuntat Batet, que no s'ha estat de reivindicar el paper del presidentamb la immersió. A partir d'aquí, ha carregat contra el govern espanyol per ser el que "més enganya" de la història per com ha anat la llei de l'audiovisual. "Hem de passar de les paraules a l'acció, al carrer i a les institucions", ha destacat el dirigent de Junts, que ha "constatat" la necessitat d'impulsar la. Una qüestió que, segons la seva visió, és "urgent".Aragonès ha agraït el suport dels socis de Govern en tot allò que té a veure amb el català. "Aquest país sempre ha superat els reptes amb grans consensos, i ara ho hem de tornar a fer", ha apuntat sobre el nou. Pel que fa a la llei catalana de l'audiovisual, ha remarcat que ha de ser com a projecte de llei. Junts té preparada una proposta que, per ara, defensa en solitari.La vicepresidenta primera del govern espanyol,ha assegurat poc abans de la sessió de control al Parlament que està "disposada a negociar la llei de l'audiovisual" , però sense entrar en el moll de l'os de les reclamacions d'ERC: a parer seu,. En una entrevista a, Calviño ha afirmat que la llei "no pot fer res que contradigui" la directiva europea i, per tant, el text legislatiu no podrà incloure quotes obligatòries per a les llengües cooficials a plataformes que no tenen la seu social a l'Estat., portaveu d'ERC a Madrid, sempre ha insistit que la vicepresidenta econòmica no ha participat mai de les negociacions amb elper tractar el català en l'audiovisual.El malestar de Rufián es va fer evident dimarts al vespre, quan ja havia quedat clar que el govern espanyol havia incomplert l'acord que havia permès als republicans argumentar -i votar- a favor dels pressupostos de. El portaveu d'ERC a Madrid va indicar que no es posicionarien a favor de la norma de l'audiovisual al Congrés si no s'introduïen modificacions, i va obrir la porta a votar en contra dels pressupostos al, on han arribat després de superar el debat al. Junts ja va demanar ahir, tal com va verbalitzar, que l'independentisme en bloc tombés els comptes de Sánchez a la cambra alta si no hi havia quotes per al català a les plataformes més populars d'ús.En la sessió de control al president, Aragonès també ha volgut insistir en ladesprés de la resolució del Tribunal Suprem sobre la immersió lingüística. Després d'una pregunta del grup parlamentari d'ERC, el president ha anunciat que eles convocarà una, dos dies abans de la manifestació convocada per la plataforma Som Escola. Entre les prioritats del Govern també hi figura la voluntat d'avançar en el, que el president pretén convocar a principis d'any. "Ens hem de fer forts en el Pacte, que seràdels pròxims anys", ha reblat.Carles Riera, diputat de la CUP, ha carregat contra la presència del reia Barcelona aquest dilluns. El monarca va entregar els despatxos judicials i, al vespre, va acudir al 250è aniversari de, on Aragonès hi va ser. "Per què el seu Govern avala la presència del rei a Catalunya? Per què legitima Foment?", ha preguntat Riera. El president ha arrencat la resposta amb una crítica a, president del Poder Judicial, per tenir "segrestat" el dret i haver-lo subsumit a la unitat d'Espanya. "Rebutgem aquest plantejament", ha indicat Aragonès.El president ha justificat, això sí, haver participat en l'acte de Foment. "Ens hem de fer sentir arreu. Era important llançar un missatge clau", ha apuntat el president, que ha refermat el compromís amb el referèndum i amb la taula de diàleg. "El que dic aquí, ho dic davant del rei d'Espanya. No tenim por de defensar els nostres plantejaments", ha remarcat Aragonès. Riera li ha demanat que, que no el "legitimi" compartint cap acte, i que tampoc "avali" la patronal, perquè "oprimeix la classe treballadora". Sobre el referèndum, el diputat ha demanat emular l'exemple d'Escòcia i posar data a una votació sense esperar al permís de l'Estat.E Govern i els comuns han constatat que l'aliança pels pressupostos és robusta. "Les negociacions pels pressupostos van bé", ha afirmat la cap de files d', que no s'ha estat de recordar que les converses han evolucionat de forma positiva malgrat les veus contràries de Junts. Albiach ha posat èmfasi aquest dimecres en la millora dels recursos destinats a la salut mental i la salut bucodental, peticions dels comuns per fer possible la tramitació i aprovació dels comptes.Aragonès ha subratllat que els pressupostos incorporaranper reforçar les polítiques destinades a la salut mental, amb especial atenció a la població infantil i juvenil, i també ha anunciat que es destinaranper ampliar els recursos de dentista públic. "Aquests ja eren uns bons pressupostos d'inici", ha puntualitzat Aragonès, dirigint-se a Albiach i defensant la tasca del consellerEl líder del grup parlamentari del, ha tornat a fiscalitzar l'acció governamental d'Aragonès en matèria de seguretat. Illa ha retret al president que retiri l'"" en judicis contra manifestants en quèactuen com a acusació. En concret, s'ha referit a la causa que afecta 12 agents en el marc de les protestes per la investidura fallida de Carles Puigdemont. Aragonès, que ha retret al dirigent socialista que "" en la disputa política, ha recordat que no es poden ferni actuar contra manifestants si. "Està confonent la defensa dels servidors públics amb fer les acusacions d’una determinada manera", ha retret el president a Illa. "No té cap dret a desemparar [els mossos] jurídicament. És trist i va per un camí equivocat", ha respost el president del grup parlamentari del PSC.La llengua també ha estat protagonista de la intervenció de, líder de Ciutadans al Parlament, que ha indicat que el Govern considera "estranger" el castellà a Catalunya. "Pretenen extirpar Espanya del cors dels catalans. Intenten fer amb el castellà el mateix queva fer amb el català fins a convèncer que el castellà és aliè", ha ressaltat Carrizosa, que ha celebrat la decisió dels jutges sobre la immersió . "Ens assegurarem que es compleixi. No en tingui cap dubte, ho farem per dignitat. Hi ha molts catalans orgullosos de la pluralitat i no acceptarem que siguin estrangers a la seva pròpia terra", ha assenyalat el dirigent de Ciutadans. En la sessió de control als consellers, aquesta qüestió també ha estat protagonista i motiu de crispació Aragonès ha indicat que la formació taronja va irrompre al Parlament per "dividir" la societat catalana. "El problema el tenen vostès.", ha apuntat el president, en referència a la "crispació" que representen. "Continuarem defensant el model lingüístic. Qui diferencia entre catalanoparlants i castellanoparlants són vostès", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha defensat la "cohesió social" que representa, segons ell, el model d'immersió lingüística. També ha recordat que qui ha demanat més castellà a les aulesMés contundent que Ciutadans ha estat, que ha brandat l'amenaça del 155. "A la resta de grups de la cambra, els demano que no comparteixin res amb aquest nou feixisme que intenta inocular el virus de la divisió en aquest país", ha ressaltat Aragonès. "El compromís ha de ser queamb qui vol tancar aquest Parlament per tancar els drets dels ciutadans de Catalunya. Hem de demostrar que són una absoluta minoria", ha apuntat Aragonès, aplaudit dempeus per ERC, Junts i els comuns en una escena que no s'acostuma a produir al llarg de la legislatura., cap de files del, ha destinat la pregunta a qüestionar Aragonès sobre la descàrrega de certificats Covid, que va acabar en suspensió de la mesura davant del bloqueig de l'aplicació. "La societat catalana ha assistit estupefacta al col·lapse, i el problema és que plou sobre mullat", ha indicat Fernández, en referència a l'ajuda als autònoms del 2020, que també es va frenar pel bloqueig del sistema. "I després diuen que muntaran lai lacatalana", ha ironitzat el líder del PP a Catalunya, que ha vist "llacunes" en els dos plans. Fernández ha reclamat un "servei eficaç" a la ciutadania, una tasca en la qual creu que el Govern és un "desastre". El president ha defensat "incrementar" els recursos destinats a la tecnologia, i ha lamentat que el PP considerimillorar partides a això.

